El FC Barcelona le puso plazo al fichaje de Julián Álvarez

Mientras espera por la final del Mundial 2026 con Argentina, el futuro de Julián Álvarez sigue en disputa: él quiere marcharse del Atlético de Madrid, el Real Madrid ofertó sin éxito y el FC Barcelona aún lo quiere.

La postura del Colchonero es por demás clara: "Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça... No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", dijo Miguel Ángel Gil Marín, Consejero Delegado y accionista mayoritario del club.

En este contexto, Joan Laporta hizo un llamado a que el delantero cordobés se plante: "Hemos hecho una oferta muy importante. Si están dispuestos a aceptarla, fantástico, pero no va a ser ilimitada en el tiempo. Tenemos que tomar una decisión. Si mantenemos la oferta o no depende de cómo transcurran estas dos semanas que quedan de julio". Lo cierto es que, por lo menos hasta el lunes, el ex Manchester City tendrá la mente en la Copa del Mundo.

Koeman Cup By Fundation Sportium Golf Tournament | Europa Press Sports/GettyImages

El plazo que puso el FC Barcelona fue el 31 de julio: hasta fin de mes negociarán, ofrecerán y charlarán tanto con el Colchonero como con Julián, pero pasada esa fecha empezarán a barajar planes B y C.

¿Qué dijo Julián Álvarez?

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

"Trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia", dijo el internacional argentino tras la victoria de su equipo frente a Austria en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, plantando así la bomba sobre su futuro.

El propio Laporta se hizo eco de la frase del argentino: "El jugador se ha pronunciado y por eso el tema aún está vivo. Está claro que quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Ya veremos cómo transcurre todo esto".