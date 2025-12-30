El FC Barcelona toca las puertas de un defensor del Manchester City para reforzar al equipo en enero

El FC Barcelona quiere comenzar el 2026 con un refuerzo para su defensa, después de los problemas que ha tenido con la situación de salud mental de Ronald Araújo y la lesión que apartará de las canchas a Andreas Christensen por lo menos por cuatro meses.

Han surgido varios nombres como opciones de refuerzo para el Barcelona, pero en los últimos días se ha vinculado al central zurdo Nathan Aké, del Manchester City, como una opción viable para llegar al cuadro catalán en enero.

El costo de la operación rondaría los 20 millones de euros, ya que el central de 30 años de edad tiene contrato hasta junio de 2027 y el préstamo no sería una alternativa en estos momentos. A pesar de que el jugador ha perdido protagonismo en el cuadro dirigido por Pep Guardiola, el City quiere sumar una buena cantidad de dinero por su ficha.

Aké encaja perfecto en los planes del Barcelona, siendo un central zurdo experimentado, con buena salida de balón, buen juego aéreo y una velocidad tremenda para parar los contragolpes. El neerlandés también es pretendido por otros equipos de la Premier League, debido a que solo ha participado en 8 partidos en esta edición del torneo y se sabe que el City lo podría negociar.

Mientras tanto, el Barça continuará buscando opciones para fortalecer la defensa. Araújo sigue cuidando de su salud mental y no hay una fecha confirmada para su regreso a los terrenos de juego.

Nico Schlotterbeck, central de 26 años del Borussia Dortmund, también ha sido vinculado con el Barça, al igual que Alessandro Bastoni, defensor del Inter, quien ha sido seguido por el cuadro catalán desde hace un buen tiempo.

Hansi Flick tiene un calendario bastante intenso en 2026, pero para poder afrontarlo necesita de la ayuda de un nuevo defensor que se pueda sumar a las filas del club blaugrana.