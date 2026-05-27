El FC Barcelona va por Anthony Gordon para renovar la delantera de Hansi Flick

En las últimas horas, el FC Barcelona avanzó por Anthony Gordon, una de las figuras del Newcastle y uno de los atacantes más codiciados de la Premier League; de cara al próximo mercado de pases, el extremo inglés aparece como una prioridad para reforzar la delantera de Hansi Flick.

La dirigencia culé, encabezada por Deco -director deportivo del club-, viajó a Londres para trabajar sobre distintas negociaciones. El interés no es nuevo, aunque sí tomó fuerza en los últimos días por la necesidad del azulgrana de sumar desequilibrio y variantes ofensivas pensando en la temporada 2026/27.

🚨🔵🔴 More on Anthony Gordon.



The player is keen on joining Barcelona and ready to accept if clubs can agree.



Barça in official talks with Newcastle since last night.



Premier League clubs still trying to enter behind the scenes, Barça has priority.



🎥 https://t.co/daMPFMLs3u pic.twitter.com/dvHI4Fbnn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Un perfil que encaja perfecto

En el Barcelona entienden que Gordon reúne varias características que hoy escasean en el plantel: velocidad, potencia física y capacidad para jugar en más de una posición. Habitualmente se desempeña por la banda izquierda, aunque también puede moverse como centrodelantero, algo que le da alternativas tácticas al cuerpo técnico.

Además, entre la Premier League, la UEFA Champions League y copas locales, el inglés acumuló 17 goles y 5 asistencias con el Newcastle, números que despertaron el interés de varios otros clubes.

En esa línea, la competencia para el equipo catalán no es sencilla. El Bayern Múnich lleva tiempo siguiendo de cerca al delantero y el Liverpool apareció recientemente para intentar seducirlo. Incluso, el hecho de que Gordon sea oriundo de Liverpool parecía jugar a favor de los Reds.

Aún así, según trascendió, el jugador quedó muy entusiasmado con la posibilidad de vestir la camiseta blaugrana y priorizaría el proyecto deportivo del Barcelona por encima de otras ofertas.

Crystal Palace v Newcastle United - Premier League | Steve Bardens/GettyImages

En Inglaterra aseguran que el club lo tasó cerca de los 90 millones de euros, un valor al que la dirigencia culé no pretende llegar y apunta a negociar condiciones más accesibles, además de aprovechar la voluntad del futbolista para destrabar la operación.

En paralelo, el blaugrana continúa evaluando otros nombres para el puesto de centrodelantero, aunque consideran que cerrar a Gordon permitiría encarar el resto del mercado con mucha más tranquilidad y margen de maniobra.

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