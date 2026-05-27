El FC Barcelona va por Anthony Gordon para renovar la delantera de Hansi Flick
En las últimas horas, el FC Barcelona avanzó por Anthony Gordon, una de las figuras del Newcastle y uno de los atacantes más codiciados de la Premier League; de cara al próximo mercado de pases, el extremo inglés aparece como una prioridad para reforzar la delantera de Hansi Flick.
La dirigencia culé, encabezada por Deco -director deportivo del club-, viajó a Londres para trabajar sobre distintas negociaciones. El interés no es nuevo, aunque sí tomó fuerza en los últimos días por la necesidad del azulgrana de sumar desequilibrio y variantes ofensivas pensando en la temporada 2026/27.
Un perfil que encaja perfecto
En el Barcelona entienden que Gordon reúne varias características que hoy escasean en el plantel: velocidad, potencia física y capacidad para jugar en más de una posición. Habitualmente se desempeña por la banda izquierda, aunque también puede moverse como centrodelantero, algo que le da alternativas tácticas al cuerpo técnico.
Además, entre la Premier League, la UEFA Champions League y copas locales, el inglés acumuló 17 goles y 5 asistencias con el Newcastle, números que despertaron el interés de varios otros clubes.
En esa línea, la competencia para el equipo catalán no es sencilla. El Bayern Múnich lleva tiempo siguiendo de cerca al delantero y el Liverpool apareció recientemente para intentar seducirlo. Incluso, el hecho de que Gordon sea oriundo de Liverpool parecía jugar a favor de los Reds.
Aún así, según trascendió, el jugador quedó muy entusiasmado con la posibilidad de vestir la camiseta blaugrana y priorizaría el proyecto deportivo del Barcelona por encima de otras ofertas.
En Inglaterra aseguran que el club lo tasó cerca de los 90 millones de euros, un valor al que la dirigencia culé no pretende llegar y apunta a negociar condiciones más accesibles, además de aprovechar la voluntad del futbolista para destrabar la operación.
En paralelo, el blaugrana continúa evaluando otros nombres para el puesto de centrodelantero, aunque consideran que cerrar a Gordon permitiría encarar el resto del mercado con mucha más tranquilidad y margen de maniobra.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.