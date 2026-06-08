El fichaje clave que desea Guillermo Almada para el América

La etapa de Guillermo Almada al frente del América recién ha iniciado, pero el estratega uruguayo ya tendría perfectamente identificado al futbolista que considera ideal para liderar su nuevo proyecto. Se trata de Luis Chávez, mediocentro del Dinamo Moscú y viejo conocido del entrenador desde aquella etapa en la que ganaron todo con el Pachuca.

El deseo del entrenador no es casualidad. Durante su paso por los 'Tuzos', Luis se convirtió en una de las piezas clave del funcionamiento colectivo diseñado por Almada. Su capacidad para recuperar balones, iniciar ofensivas y aportar desde la media distancia lo convirtió en uno de los referentes de aquel equipo con tintes de época.

LA PIEZA FALTANTE. ♟️



Luis Chávez ve con buenos ojos volver al futbol mexicano. 👀



América es el principal interesado, pero será una larga novela. 🙃



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Ahora, con el inicio de una nueva era en el nido de Coapa, el charrúa considera que el seleccionado mexicano puede ser el futbolista encargado de darle equilibrio y liderazgo a una plantilla que busca seguir entre las protagonistas de la Liga MX. La meta es la de reformar el plantel con hombres del gusto del técnico.

Dentro de la gerencia de Coapa, el nombre de Luis también genera agrado. Los altos mandos del club ven con buenos ojos la posibilidad de incorporar a un futbolista de plena garantías en México, con experiencia internacional y un peso específico importante dentro de la selección mexicana en ciclos recientes.

Mexico v Serbia - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Sin embargo, el interés todavía se encuentra en una fse muy inicial. Hasta este momento no existe una negociación formal ni con el jugador ni con el Dinamo Moscú, club que mantiene los derechos de Chávez. El América apenas explora las condiciones de una operación que no será sencilla.

El principal obstáculo es el aspecto económico. Entre el costo posible de la transferencia y el salario que percibe actualmente en el fútbol ruso, implicarían una inversión entorno a los 10 millones de dólares.