El fichaje estrella que es prioridad para Mourinho y podría cerrar el mercado de verano en el Real Madrid

Si bien el foco de atención del mundo del fútbol está en el Mundial, el Real Madrid ha tomado un reflector y lo ha puesto sobre sí mismo. El cuadro de la capital de España se mueve con fuerza en el mercado de fichajes y anuncia arribos a su plantilla al por mayor día tras día.

Está claro que el club tiene una deuda deportiva enorme luego de dos años sin ganar nada. Por ende, está buscando la forma de firmar un resurgir dentro del campo y entienden que el mismo puede llegar por la vías de los fichajes, a los cuales desean sumar uno más, mismo que sería la ceraza en el pastel.

🚨💣 BREAKING: REAL MADRID WILL GO FOR ENZO FERNÁNDEZ.



José Mourinho has REQUESTED HIM. @marca pic.twitter.com/1ovosYCDVN — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 17, 2026

De acuerdo con los últimos reportes, el cuadro de la capital de España ha puesto a Enzo Fernández como la prioridad del verano. El cuadro del Madrid quiere un fichaje estrella para este mercado y luego de fallar en los primeros objetivos, apuntan ahora a la figura del Chelsea.

Enzo está en el camino de cambiar de aires luego de que el cuadro de Londres se ha quedado fuera de la siguiente Champions League. Siendo así, tanto el jugador como su manejo están muy interesados en firmar un futuro dentro del cuadro blanco para la siguiente temporada.

Sunderland v Chelsea - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

El Chelsea por su parte ya ha informado al jugador que la puerta está abierta para un traspaso. Sin embargo, el club de la Premier League no está dispuesto a negociar por debajo de los 120 millones de libras, es decir, unos 140 millones de euros.

En caso de que Florentino Pérez esté abierto a poner dicha cantidad de dinero por la firma del jugador, el presidente convertiría al ex Benfica en la compra más grande en la historia del Real Madrid, superando lo invertido por Jude Bellingham par de años atrás.