El fichaje que Cruz Azul frenó tras la fallida salida de Gonzalo Piovi

La semana anterior fue de tensión dentro de las filas de Cruz Azul. El cuadro de la Liga MX tuvo en su mesa una oferta de parte del Inter Miami por el traspaso de Gonzalo Piovi, un intocable de Nicolás Larcamón. El jugador tenía el deseo de dar el salto a la MLS y los de La Noria mostraron apertura.

Al final, el fichaje no se ha cerrado. El Inter Miami deseaba pagar el mismo a muy largos plazos por lo que los celestes frenaron la salida del zaguero argentino. De la misma forma, el área deportiva de Cruz Azul frenó la llegada del jugador que había sido seleccionado como reemplazo de Piovi.

¡Cruz Azul iba por este jugador de Chivas!🚨



Y todo se cayó por culpa del Inter Miami... 😰https://t.co/TndKOKnx51 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 28, 2025

De acuerdo con el reporte de Azteca Deportes, Cruz Azul tenía todo listo para tocar la puerta de Chivas por el fichaje de Gilberto Sepulveda. El 'Tiba' que hoy mismo tiene dentro del rebaño un rol de suplente cumplía con el perfil de jugador que buscaban los celestes para llenar el puesto de Gonzalo.

Los de la capital del país estaban abiertos a poner en la mesa de Chivas una cifra entre los 3 y 4 millones de dólares por el traspaso del mexicano. El club prefería firmar a alguien del mercado local, antes que correr riesgos en el mercado internacional.

Al final y por obvias razones todo se ha caído. En realidad, esto ha sido lo mejor que le pudo pasar a los celestes, pues entre Piovi y Sepulveda, hoy mismo hay una radical diferencia de nivel.

