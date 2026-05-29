¿El futuro de Alejandro Zendejas estará fuera del América?

El América se mantiene muy calmo en el mercado de verano. Pese a que al equipo le urgen fichajes luego de un semestre de horror, el área deportiva no ha ido a más por ningún refuerzo. Parece que la intención de renovar el plantel en todos niveles se quedará sólo en ese, en una idea no ejecutada.

En este momento luce mucho más viable que el América tenga bajas de peso antes que fichajes estelares. Uno de los nombres que podría dejar el club este verano es el de Alejandro Zendejas. Su nivel podría llevarle a dar el salto de calidad a Europa, escenario para el cual dentro del nido de Coapa ya se han blindado.

BLINDADO 💰🦅



América espera una buena oferta para Alejandro Zendejas, que solo saldrá si lo buscan desde Europa.



🔏 Con información del Diario Récord, establecen que América tiene blindado a Zendejas pensando en una venta potencial al Viejo Continente, sobretodo ahora que ha… pic.twitter.com/eC8I9S7lAf — Futbol Total (@futboltotal) May 28, 2026

De acuerdo con información de Récord, América y Zendejas tuvieron una charla previo a que el jugador reportara con la selección de Estados Unidos. En la misma, el club prometió al extremo apoyarle con el salto a Europa este mismo verano en caso de que se presenten ofertas.

Sin embargo, dentro de la promesa quedó un vacío informativo entre ambas partes. El América dará el apoyo siempre y cuando llegue una ofrecimiento que el club considere "bueno para ellos". Es decir, no quedó establecido una precio de transferencia entre las dos partes.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En todo caso, parece que en Coapa tampoco pueden tirar de exigencia financieras superlativas. El extremo tiene un año de contrato y por ahora la renovación no se ha charlado. Se entiende que este verano podría ser la última oportunidad de América para obtener algo por Zendejas. A partir de enero, ya hay riesgo de perderle gratis.

Alejandro por su parte tiene 28 años. Ya está más cerca de la veteranía que de la juventud en el mundo del fútbol. Es decir, si tiene el sueño de ir a Europa, lo tiene que cumplir ahora o nunca.