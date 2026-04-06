El futuro de Caicedo en el Chelsea genera dudas tras sus declaraciones sobre el Real Madrid

A la par de la polémica por las declaraciones de Enzo Fernández, Moisés Caicedo se vió involucrado en un episodio similar tras referirse a una posible salida, dentro de su futuro inmediato, hacia el Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Si bien el volante ecuatoriano aseguró que su presente está en Chelsea, la frase con la que concluyó su declaración sembró la incertidumbre en el entorno del club: “en el fútbol nunca se sabe”.

El mediocampista, de 24 años, es considerado uno de los mejores en su posición y aparece en la órbitra del conjunto español, que busca reforzar la mitad de cancha con jerarquía internacional; aunque inicialmente evitó profundizar en base a rumores, su postura cambió con el correr de los días y dejó lugar a una posibilidad que no pasó inadvertida en la dirigencia de los Blues.

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🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Moises Caicedo: "You never know in football. I have a contract with Chelsea, and I have never thought about leaving, but you never know." pic.twitter.com/z0a8mBa8Ah — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 3, 2026

El Chelsea es su prioridad, por ahora

En sus declaraciones, Caicedo remarcó que tiene contrato vigente con el club y que su intención en disfrutar el presente deportivo que atraviesa. Incluso, expresó su deseo de afianzarse en el equipo y ser un jugador de renombre para la institución que apostó por su regularidad.

Sin embargo, pese a que el ecuatoriano insistió en que no piensa en otro equipo actualmente, en la misma línea reconoció que el futuro puede traer sorpresar en torno a su continuidad.

Mientras tanto, y en base a especulaciones, la prioridad del Real Madrid parece apuntar particularmente a Enzo Fernández, compañero de Caicedo en el Chelsea, debido a sus características ofensivas y su capacidad para manejar la dinámica del juego en la cancha.

En ese contexto, Caicedo surge como una alternativa más defensiva, valiosa pero no necesariamente prioritaria frente a otras opciones.

Netherlands v Ecuador - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

En lo deportivo, el Chelsea atraviesa un año irregular. La eliminación por Champions League, cambios en el plantel y un rendimiento por debajo de las expectativas expusieron la desproporción de la temporada del equipo inglés; aún así, el equipo sigue en carrera en la FA Cup y pelea por meterse en puestos europeos en la Premier League. El objetivo apunta a terminar de la mejor manera posible y recuperar protagonismo en la competencia.

Asimismo, el futuro de Caicedo continúa en stand-by. Por un lado, reafirma su compromiso con el Chelsea y su intención de devolverle al club la confianza pero, por otro, sus palabras dejan entrever no hay un futuro inmediato garantizado dentro del equipo.

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