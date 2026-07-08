Gilberto Mora sigue despertando el interés de los clubes más importantes del planeta, más en claro, de Europa. Ahora un gigante de la Premier League comienza a moverse por su fichaje. El Liverpool inició gestiones formales para intentar quedarse con una de las mayores promesas del fútbol mexicno en los últimos años.

El conjunto de Anfield ya trabaja en una posible operación con los Xolos de Tijuana, aunque las conversaciones cuentan con una figura vital en medio de las negociaciones. Rafaela Pimienta, agente de Mora, está intermediando entre las partes con el fin de acercar las posturas durante este mercado cuanto antes sea posible.

🚨 Liverpool have made contact over a deal to sign Mexico wonderkid Gilberto Mora.



The Reds have opened exploratory talks to understand the conditions of a transfer, with the 17-year-old attracting interest from several European giants.



Manchester United are unlikely to enter… pic.twitter.com/jnsjRDPV51 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 7, 2026

La primera propuesta del Liverpool estaría alrededor de los 20 millones de euros por el cien por ciento de la carta de Mora. Sin embargo, la postura de Xolos es intentar conseguir una operación mucho más elevada, con la intención de alcanzar una cifra cercana a los 40 millones de euros entre pagos fijos y variables.

El interés del club inglés llega en medio de una creciente competencia internacional por Mora. Luego de la Copa del Mundo con la selección mexicana, Gilberto se ha posicionado como uno de los talentos más brillantes del planeta. Siendo el caso, el cuadro inglés quiere ganar terreno sobre el resto del mercado europeo.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

Es clave señalar que si bien Mora apunta a definir su futuro final este mismo mercado de verano, no saldrá de México sino hasta enero de 2027. Esto se debe a que el juvenil cumplirá los 18 años hasta noviembre del año en curso, es decir, tendrá la mayoría de edad para sumarse al fútbol de UEFA fuera del período veraniego.

Esto no cambia nada los planes del Liverpool. El movimieto es claro: comprar a Mora cuanto antes, dejarle en 'Xolos' lo que resta de 2026 y sumarle en su plantilla a partir de enero.