El gigante que toca a la puerta de Roberto Alvarado

Una vez más Roberto Alvarado ha vuelto a colarse en el radar del mercado internacional gracias a su destacada actuación con la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2026. El atacante de Chivas ha despertado de nuevo el interés del Flamengo, club brasileño que sigue de cerca su evolución tras el brillante encuentro firmado frente a Ecuador.

El interés del conjunto rojinegro no surge de la nada, ni es nuevo. Hace poco más de un año, Flamengo ya había intentado fichar al mexicano, convencido de que su velocidad, capacidad para desequilibrar y versatilidad ofensiva podían encajar perfectamente en el plantel del gigante brasileño. Sin embargo, aquella posibilidad no se cerró.

Fuentes: Flamengo ha realizado sondeos por las condiciones de Roberto Alvarado.



El club brasileño viene siguiendo de cerca su rendimiento con México en el Mundial 2026 y lo tiene en observación como una opción para este mercado.

Con @Oliveira32Pablo. pic.twitter.com/0rKoN1NmfK — Carrerismo (@ikecarrera) July 1, 2026

En aquel momento, Alvarado optó por permanecer en Chivas. La decisión respondió a un tema de comodidad y estabilidad, pues el jugador consideró que seguir en Guadalajara era el mejor escenario para mantener continuidad y protagonismo. Además que, tiene un estilo de vida muy tranquilo fuera de la cancha en la ciudad.

Hoy el contexto luce diferente. El gran nivel mostrado por Alvarado en el Mundial ha reactivado el seguimiento del club brasileño, especialmente después de lo hecho ante Ecuador. Su influencia ofensiva, capacidad para romper líneas y compromiso defnsivo volvieron a poner el foco del campeón de América sobre Roberto.

Mexico v Ecuador - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 | Anadolu/GettyImages

Si bien el interés existe y podría tomar fuerza una vez concluya el torneo internacional, el entorno del futbolista mantiene la calma. Hoy la prioridad absoluta del atacante es la selección mexicana, que este domingo tendrá enfrente el partido más grande de su historia en los octavos de final en contra de Inglaterra.

Siendo el caso, el jugador no quiere la más mínima distracción. Luego del Mundial tal vez muestre apertura a escuchar ofrecimientos, sin embargo, ahora mismo la cabeza está en los ingleses, no en el mercado.