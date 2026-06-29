Armando González sigue con mercado fuera de la Liga MX. Si bien es cierto que el delantero de las Chivas no ha tenido los minutos deseados en la Copa del Mundo con la selección mexicana, lo que mostró en el último año deportivo en Verde Valle le vale para poder el salto a la élite.

En su tiempo, González ya cerró la puerta a un cambio con destino a Rusia. La decisión del jugador fue basada cien por ciento en valoraciones deportivas. Ahora, se le abre el mercado de Inglaterra, aunque, no necesariamente el de la Premier League, sino el de la segunda división.

La Hormiga ya llamó la atención en Europa.👀🐜🇲🇽



Aunque ha tenido pocos minutos en el Mundial, el West Ham ya sigue de cerca a Armando González. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¿Será el próximo mexicano en dar el salto al futbol inglés? 🧐#ESTOEnElMundial #FIFAWorldCup #FWC26 pic.twitter.com/kXOcHlqoOc — Esto en Línea (@estoenlinea) June 28, 2026

El West Ham United, el club de Inglaterra que más mexicanos ha recibido en la historia, tiene la mira puesta en el mexicano. El cuadro que recién ha caído a la segunda división, tiene la meta de regresar a la élite en el lapso de un año y para ello, tienen el deseo de firmar a un delantero de peso.

Si bien es cierto que dentro de su plantel tienen ahora mismo a Valentín Castellanos, la meta del 'Taty' es salir del club este verano. Dicho escenario coloca al cuadro del norte de Londres en un estado de emergencia en el cual ya tocan puertas para encontrar un reemplazo.

West Ham United v Leeds United - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

Clave señalar que ahora mismo no hay una oferta formal sobre la mesa del jugador. Mucho menos en la de Chivas. En caso de que la misma llegue, deberá ser bastante elevada, pues el cuadro de Verde Valle, el precio de mercado bajo el cual valúan a su estrella es el de 15 millones de dólares.

Armando ahora mismo tiene el enfoque pleno en la Copa del Mundo con la selección mexicana. Una vez que el torneo termine para México, entonces sí ha de pensar en su futuro. La segunda división inglesa en considerada la mejor del mundo en su categoría.

Además, el West Ham parece tener todo para regresar a la Premier de firmar inmediata, algo que deberá tomar en cuenta el mexicano a la hora de dar una respuesta.