El insólito troleo del Atlético de Madrid al Barcelona por "el caso Julián Álvarez"

El Atlético de Madrid respondió con alto grado de ironía a los rumores que colocan a Julián Álvarez en la órbita del Barcelona. La entidad rojiblanca utilizó sus canales oficiales para mofarse de la información que circula dentro y fuera de España y, de paso, dejó un mensaje dirigido a Fabrizio Romano, periodista que ha seguido de cerca el supuesto movimiento.

Todo comenzó luego que Fabrizio Romano revelara que el Barcelona presentó una oferta cercana a los cien millones de euros por el delantero. La noticia tomó fuerza rápidamente y distintos medios europeos comenzaron a especular con una posible fichaje de ensueño culé para este mercado de verano.

Sin embargo, el Atlético de Madrid tuvo una reacción inmediata y eligió un tono completamente sarcástico para responder al ruido. El club publicó un comunicado cargado de ironía, dejando claro que no tomó bien la difusión de la información relacionada con el campeón del mundo, quien es y por mucho el mejor jugador de su plantilla.

“Hemos enviado un fax al Fútbol Club Barcelona con nuestra oferta de transferencia: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual a ABC y una bolsa de semillas de girasol. Esperamos con ansias la respuesta para poder preparar el anuncio.”

De forma inmediata el mensaje fue interpretado como una clara burla tanto hacia el Barcelona como hacia las versiones impulsadas alrededor de la supuesta operación.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Adicional al golpe al Barcelona, el club arremetió en contra de Romano. Los de la capital de España usaron du tradicional "Here we go" sobre imágenes de jugadores del Barcelona vestidos con la camiseta del Atlético de Madrid afirmando que "cualquiera puede manipular la información en cinco minutos."

Lejos de meterse en la batalla mediática, el Barcelona se mantiene en silencio. El club tiene claro lo que desea este mercado de verano y se mueve por ello de forma serena. Ya han demostrado al mundo que financieramente, cuentan con capital para fichar estrellas.