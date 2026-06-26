El intercambio que podrían firmar América y Pachuca

América trabaja en una operación que tiene tintes de necesaria dentro del nido de Coapa. La directiva azulcrema analiza un posible intercambio con Pachuca para satisfacer un gusto de Guillermo Almada, quien busca reencontrarse con un futbolista al que conoce perfectamente desde sus años al frente de los 'Tuzos'.

La propuesta toma forma contempla la salida de Rodrigo Dourado rumbo al conjunto hidalguense. El mediocampista no ha logrado convencer al nuevo cuerpo técnico que comanda el charrúa y dejó de ser una prioridad dentro del proyecto encabezado por Almada, por lo que el club considera viable utilizarlo como moneda de cambio.

PREPARAN TRUEQUE 💥



Se cocina un posible intercambio entre dos equipos de peso en la Liga MX.



👀 De acuerdo con Christian Ramírez de TUDN, América y Grupo Pachuca (Leon analizan un trueque que involucraría a Alan Bautista y Rodrigo Dourado a León. 🦅🦁 pic.twitter.com/xaoE9oZdeM — Futbol Total (@futboltotal) June 25, 2026

Desde la llegada del entrenador uruguayo, la evaluación del plantel ha derivado en distintas decisiones respecto al futuro de varios elementos. En el caso de Dourado, al entrenador no le gustan sus condiciones como medio de contención, motivo por el cual incluso le ha dejado fuera de la pretemporada.

El hombre que piden a cambio en el nido es Alan Bautista. El mexicano es un futbolista que cuenta con la confianza absoluta de Almada. Fue precisamente el entrenador que lo hizo debutar con Pachuca varios años atrás y conoce de primera mano su capacidad de crecimiento y sus cualidades técnicas.

Toluca v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Alan y Dourado son cien por ciento polos opuestos entre sí. Mientras que el primero es un interior con virtudes de media punta que incluso puede recalar como extremo, el brasileño es un contención tradicional. Un ancla capaz de recuperar pelotas y dar salida limpia a sus equipos.

En este momento es Pachuca quien tiene el futuro del movimiento plenamente en sus manos. El cuado del estado de Hidalgo deberá definir primero si el trueque les beneficia en lo deportivo. Segundo, si la transacción es justa en cuanto a lo monetaria o América además deberá poner alguna compensación extra.