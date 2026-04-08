El jugador de América que podría dar el salto a Europa a final de semestre

Si bien el semestre no ha llegado a su fin, da la impresión de que el ciclo dentro del América está por llegar a su fin. Lo ganaron todo a nivel local dentro de la Liga MX y por ahora, tienen una sequía internacional que buscarán terminar antes de que André Jardine se piense en dejar al club.

Además del técnico, hay varios jugadores cuya estancia dentro del nido se acerca a su final. Algunos de ellos debido a que su rendimiento se ha caído. Otros debido a que parece que su actual nivel amerita un reto mayor para su carrera, es decir, Europa. Uno de los nombres en este segundo escenario es el de Israel Reyes.

¿VUELA A EUROPA? 🦅



El rumor del interés de Europa por Israel Reyes vuelve a avivarse.



De acuerdo con TUDN, la Roma de la Serie A sigue muy de cerca al mexicano, quien podría emigrar pasando el Mundial.



Reportan que otros equipos dentro del futbol europeo estarían… pic.twitter.com/NQygWAwOCq — Futbol Total (@futboltotal) April 7, 2026

El mexicano se mantiene siendo el líder de la zaga de Coapa incluso en los tiempos de duda. Por ende, el jugador ha llamado la atención de más de un equipo en Europa. Sin embargo, el más interesado en su posible fichaje es la Roma, un club que le tiene en la mira no de hoy, sino de muchas semanas atrás.

Reyes recibió seguimiento cercano durante el duelo donde la selección mexicana se cruzo con Portugal en el Estadio Azteca. El mexicano cumplió con una labor muy digna en defensa, ni siquiera como central, sino como lateral, hecho que elevó todavía más el interés de los de la capital de Italia.

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Es clave señalar que al día de hoy, no hay ninguna oferta de parte de la Roma ni en la mesa del jugador, ni en la mesa del América.

Lo anterior, no significa que el interés sea menor, o que el club no busque el fichaje de Reyes en semanas. Sin embargo, la Roma sí desea que el jugador enfrente antes de ello un examen final de graduación: la Copa del Mundo.