El jugador de Chivas que ha entrado en la negociación por Kevin Castañeda

El mercado de fichajes comienza a moverse para Chivas y una de las salidas más llamativas involucra a uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección de la institución. Yael Padilla dejará Verde Valle para convertirse en nuevo jugador de Xolos de Tijuana, en una operación que va de la mano con la llegada de Kevin Castañeda al conjunto tapatío.

El traspaso contempla que el atacante forme parte del acuerdo entre ambas instituciones. De acuerdo con la información disponible, la carta de Padilla será transferida al cien por ciento a Tijuana, además de una compensación económica adicional en favor de las Chivas.

Con ello, ambas directivas encontraron una fórmula que permitió destrabar una operación considerada estratégica para sus respectivos proyectos deportivos. Clave señalar que para Gabriel Milito, Padilla era poco más que un suplente de actividad ocasional.

🚨🐶 Yael Padilla será nuevo jugador de Tijuana.



Entra en la operación de Kevin Castañeda a Chivas. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 31, 2026

La salida del canterano marca el cierre de una etapa que estuvo acompañada de altas expectativas desde su aparición con el primer equipo. Su talento naturl nunca estuvo en duda y durante distintos momentos dejó destellos de calidad que alimentaron la ilusión de la afición rojiblanca.

Sin embargo y por diferentes razonez, Yael nunca pudo mantenerse como un estelar fijo de Chivas en ninguno de los diferentes proyecto de los cuales fue parte. Hoy mismo en la era Milito, incluso como una opción de recambio nunca fue el primero en la mente del técnico.

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Hoy mismo con sólo 20 años de edad, Yael tiene toda una vida dentro de la cancha por delante. Sin embargo, el jugador no podía perder más tiempo esperando revertir su presente en Verde Valle.

Ir a Tijuana luce como una decisión prudente. En tiempo recientes el cuadro de la frontera norte del país se ha posicionado como un formado de talento dentro de la Liga MX, mismo que suelen revender en el corto o mediano plazo.