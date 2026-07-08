El jugador del América que podría partir a España

El futuro de Alexis Gutiérrez podría tener un giro que nadie veía llegar dentro del mercado de fichajes. El jugador del América está en la mira del Elche de España, equipo que ya comenzó movimientos formales con el fin de cerrar su fichaje durante la ventana de transferencias del verano que ya está en curso.

El principal impulsor de la operación sería el mismo Martín Anselmi, nuevo entrenador del conjunto español. El técnico argentino pidió de forma directa la llegada del futbolista mexicano, a quien conoce con los ojos cerrados después de la etapa que ambos compartiern dentro de Cruz Azul antes de tomar caminos diferentes.

🚨🇪🇸🦅 Elche busca el fichaje de Alexis Gutiérrez



->Pedido expreso de Martín Anselmi

->Inviabilidad por Charly Rodríguez intensificó gestiones por Guti

->Buscan préstamo

->Sin respuesta de América



PRIM. @v_ddiaz

DETALLES. @365scoresMX https://t.co/8pHf08FT71 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 8, 2026

Fue Anselmi quien llevó a Alexis a su mejor rendimiento en lo que va de su carrera. Una vez que el técnico salió de La Noria, el nivel del mexicano se derrumbó al grado de caer en la suplencia fija. Meses después fue vendido al América donde de la misma forma ha pasado de noche dentro de la cancha.

El interés del Elche llega luego que otras opciones dentro del mercado se han complicado. El club español comenzó a intensificar las gestiones por Alexis Gutiérrez en las últimas horas y la fórmula que se encuentra sobre la mesa sería una cesión. De momento no existe una respuesta final del América.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde la trinchera de Alexis y su entorno, la postura sería positiva ante la posibilidad de probar suerte en Europa. El jugador ve con buenos ojos llegar al fútbol español y reencontrarse con un entrenador que le llevó al que por ahora es su pico de rendimiento más elevado.

El resto queda en manos del América. Si bien es cierto que Gutiérrez no es una pieza clava dentro del club, luce complejo que en Coapa le den salida por la vía de la cesión. Seguramente se le dará prioridad a una venta total.