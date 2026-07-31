El jugador que difícilmente saldrá del América este verano

América está en un momento complejo dentro de la cancha. Está claro que el plantel del equipo no está al nivel esperado. Esto ha llevado a que los ahora dirigidos por Guillermo Almada no produzca el fútbol que se le exige a un club de su estirpe, al menos no en este inicio de la Liga MX.

Adicional, el club sigue en plenos movimientos de plantel pese a que el mercado está por entrar en su mes final. Hay varios jugadores que no fueron tomados en cuenta por el nuevo cuerpo técnico, uno de ellos él aún lesionado Víctor Dávila, cuyo futuro se ha complicado todavía más.

COLO COLO LE CIERRA LA PUERTA ❌#CentralFOX | Aunque había rumores sobre un posible fichaje de Víctor Dávila, el presidente del equipo chileno descarta la llegada del futbolista del América 🦅https://t.co/QseuT2hWKm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 30, 2026

A lo largo de los días recientes, el atacante fue puesto sobre la mesa de Colo-Colo. Dicho aparente interés giraba alrededor de una posible cesión donde el club pagaría la mayor parte del sueldo del hombre del América. Dicho escenario fue descartado al cien por ciento por el presidente de la institución, Aníbal Mosa.

No, no es ninguna opción. No estamos pensando en traer jugadores lesionados para que se vengan a recuperar a Colo-Colo. Aníbal Mosa.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La declaración del presidente Mosa fue clara y definitiva: el estado de salud de Dávila lo convierte en una pieza inviable para el cuadro chileno. El movimiento estaba siendo promovido por el agente del jugador, sin embargo, hoy es un hecho firmado que no hay futuro para Víctor dentro del gigante de Chile.

Ahora, el problema sigue en la mesa de Víctor y el América. El club de la Liga MX no le tiene en planes debido a su estado médico. La postura es no darle registro para el semestre ya en curso.

Sin embargo, incluso si el jugador no es tomado en cuenta para el torneo, en Coapa deberán seguir costeando su enorme sueldo, algo que se evitaban de conseguir un acomodo en Colo-Colo para Dávila.