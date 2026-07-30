El jugador que regresa con América para el duelo ante Santos

El inicio de torneo dentro del América ha dejado más dudas que certezas. Si bien es cierto que el cuadro de la capital del país suma cuatro de seis puntos, la realidad es que los mismos los han conseguido en contra de rivales de menor peso y además, realizando un juego de un nivel al menos cuestionable.

Una de las posiciones que más duda genera a nivel interno del nido de Coapa, es el centro del ataque. El pasado fin de semana en contra del Atlante, Henry Martín ofreció una actuación tan de bajo nivel que incluso provocó abucheos masivos en contra del mexicano. Ahora, el técnico Guillermo Almada recupera una alternativa para el puesto de '9'.

Raúl ‘Pantera’ Zúñiga se reincorpora con América 🦅



Podría aparece en el juego vs Santos🏹https://t.co/R6kbKTIz99 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 30, 2026

José Zúñiga retorna a los trabajos con América. El colombiano causó bajó del duelo en contra del Atlante por un malestar que sufrió previo al juego. El mismo no llegó a nada grave para su fortuna. Siendo el caso, se entiende que el atacante es cien por ciento elegible para la jornada tres en contra de Santos.

Si bien es cierto que el retorno de Zúñiga ofrece una variante adicional para Almada, la realidad es que el colombiano no es muy del gusto del técnico. Tal es el caso, que José en el inicio del torneo no tuvo un solo minuto en el triunfo sobre el Querétaro.

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

'La Pantera' tampoco es un hombre muy del gusto de la grada. La realidad es que su rendimiento desde que es jugador del América ha estado por debajo de lo que se esperaba de un futbolista que arribó como campeón de goleo al club. Una mérito que dentro del nido no ha estado ni cerca de alcanzarse.

Zúñiga tiene la lamentable cifra de 50 minutos en los últimos siete partidos oficiales del América. Clara muestra de la poco confianza que se tiene a nivel interno para él. Adicional, es clave señale que su último gol en cotejo oficial con la camiseta de las Águilas lo marcó en febrero de este año, es decir, está por llegar a seis meses sin anotación.