El jugador que retornará a Chivas y será refuerzo del club

Chivas está en vía de hacer fuerte su plantilla este mercado de verano y ahora sí conseguir la meta de hacerse con el título de la Liga MX, mismo que no pudieron obtener este verano. Sin embargo, la meta de la gerencia de Verde Valle es la de apostar por la calidad y no por la cantidad en cuanto a lo refuerzos.

Una de las zonas donde el cambio buscará cambios mínimos es en la defensa central. Chivas considera que tiene una buena base y sólo buscar darle profundidad a la plantilla. Siendo el caso, el área deportiva del Guadalajara ha decidido recibir de regreso a un juvenil con deseos de revancha.

🚨 ALERTAFICHAJE 🚨 🎽 🔜 🐐 🛡️



Luis Rey viviría una segunda oportunidad en Chivas. El defensa central concluyó su préstamo con Puebla tras un año de fogueo en Primera División y entra en los planes del Guadalajara para el Apertura 2026.



La directiva rojiblanca apuesta por… pic.twitter.com/qPfIw9qzQU — Jon Barbon ® (@jonbarbon) June 3, 2026

El jugador en cuestión es Luis Rey. El zaguero central viene de un tiempo como cedido dentro del Puebla donde tuvo tanto rodaje como crecimiento. Ahora, ya con 23 años, el mexicano retornará a Verde Valle con la meta de conseguir su revancha deportiva en el equipo que le vio nacer como profesional.

La realidad es que Luis sí es un jugador mucho más completo del que se fue de Chivas algún tiempo atrás. Durante su etapa con el Puebla incluso tuvo la oportunidad de tener algún rodaje en selección mexicana. Da la impresión de que si hay una etapa ideal par regresar al 'Rebaño', es ahora.

FBL-MEX-GUADALAJARA-PUEBLA | ULISES RUIZ/GettyImages

Ha sido el técnico Gabriel Milito quien ha aceptado el retorno de Luis este verano. El entrenador le ve como un buen complemento para la plantilla, sin embargo, el jugador deberá entender que de inicio ha de partir desde el fondo en la carrera por ser titular.

En beneficio de Luis, Chivas tiende a jugar con una línea de tres zagueros centrales, lo que amplia las opciones de que tenga minutos durante el curso. Adicional, con la salida de Miguel Tapias, se ha abierto un sitio directo en el plantel para él.