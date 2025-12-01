El Liverpool, el Barcelona y el Real Madrid se enfrentan a un nuevo competidor para fichar a Marc Guéhi

Según los últimos reportes de prensa, el Atlético de Madrid está “muy interesado” en sumarse a la reñida carrera por el fichaje de Marc Guéhi, jugador del Crystal Palace, el próximo verano.

El futuro de Guéhi ha sido objeto de abundantes especulaciones desde antes del inicio de la temporada. Un traspaso al Liverpool, en el último día del mercado de fichajes, se frustró en las últimas horas del mercado de fichajes de verano, después de que los Eagles no encontraran un sustituto adecuado.

El Liverpool aún no ha perdido la esperanza de fichar al venerado internacional inglés (de hecho, se dice que los Reds son el único equipo con aspiraciones realistas de llegar a un acuerdo en enero), pero no son los únicos admiradores de Guéhi.

El entrenador del Palace, Oliver Glasner, confirmó a principios de esta temporada que Guéhi no tiene intención de renovar su contrato, que vence el 30 de junio de 2026. Tras este anuncio, se han acumulado numerosos posibles admiradores, con equipos como el Barcelona, ​​el Real Madrid, el Bayern de Múnich y la Juventus en una lista cada vez mayor. El Atlético de Madrid se suma ahora a esa lista.

El equipo de Diego Simeone está "muy atento" a la situación y ya se ha puesto en contacto con los representantes de Guéhi, según MARCA. El Atlético se ha acostumbrado a buscar talento inglés en la Premier League. Kieran Trippier ganó el título de Liga 2020-21 en la capital, mientras que su compatriota Conor Gallagher actualmente juega en el Metropolitano.

Diego Simeone es el entrenador más longevo de La Liga | Diego Souto/GettyImages

El Atlético es famoso desde hace tiempo por su firmeza defensiva bajo la dirección de Simeone y ostenta el mejor récord defensivo de España esta temporada. Sin embargo, su defensa no es invulnerable.

Tanto el veterano José María Giménez como el jugador de 29 años de edad Robin Le Normand sufren constantemente lesiones; ambos se han perdido un total de 41 partidos desde el inicio de la temporada pasada.

Dávid Hancko es una opción fiable en el centro del campo o como lateral, mientras que Clément Lenglet aporta su granito de arena cuando es necesario. Guéhi ofrecería una opción natural como diestro para complementar a esa dupla predominantemente zurda.

Puede que Guéhi tenga un hueco en la plantilla, pero el Atlético probablemente se enfrentará a una dura oposición local.

Guéhi encaja en la estrategia del Real Madrid

Marc Guéhi tiene un gran abanico de opciones por delante | Sebastian Frej/GettyImages

Los vínculos entre Guéhi y el Real Madrid no han hecho más que intensificarse desde que se informó que el gigante español ya no tiene interés en Ibrahima Konaté, del Liverpool.

Al igual que Guéhi, el defensa francés terminará su contrato este verano, una de las razones por las que inicialmente se pensó que el Madrid se sentía atraído. Como señala BBC Sport, el club de la capital se ha acostumbrado a fichar agentes libres.

El informe subraya el interés del Madrid en Guéhi, descrito como una posible “presencia estabilizadora” en una defensa que podría estar sujeta a muchos cambios este verano. La dupla de Antonio Rüdiger y David Alaba, cada vez más propensa a las lesiones, termina contrato en junio y es muy posible que sean despedidos discretamente.

Dean Huijsen llegó por una cifra récord el verano pasado y ha impresionado junto a Éder Militão en varias ocasiones esta temporada. Sin embargo, la profundidad de ambos ha quedado al descubierto en las últimas semanas. Guéhi sería sin duda una opción atractiva para reforzar esa zona del campo.

