El Liverpool, el Real Madrid y el Bayern Múnich se enfrentan a una nueva amenaza en la búsqueda de Marc Guehi

El Liverpool no es el único club que busca al capitán del Crystal Palace, Marc Guéhi, que está a punto de terminar su contrato. Según informes, el Manchester City también está siguiendo de cerca al defensa inglés.

Guéhi ya estaba muy cerca de ser jugador del Liverpool, y una propuesta de fichaje por Anfield fracasó en las últimas horas del mercado de fichajes de verano, cuando el Palace canceló la operación. Los Eagles se habían quedado sin tiempo para fichar a un sustituto y consideraron que era mejor quedarse con Guéhi, a pesar de la amenaza de la agencia libre.

Muchos analistas han sugerido que el jugador de 25 años de edad habría sido la pieza clave del Liverpool, con el declive de Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk en una situación similar.

Se esperaba que el Liverpool volviera a fichar a Guéhi, valorado en 35 millones de libras (47 millones de dólares) en agosto, ya sea intentando negociar un acuerdo económico en enero o esperando a que su contrato con el Palace finalice este próximo verano. Pero puede que ya no sea tan sencillo como retomar el proyecto donde lo dejaron.

El Bayern de Múnich ya ha mostrado interés en Guéhi, fichando habitualmente en los últimos años a jugadores ingleses o de la Premier League, como Harry Kane, Eric Dier y Michael Olise.

El Real Madrid, que se cree que ha suspendido su búsqueda de Konaté, también estaría interesado. Sin embargo, un informe procedente de España el mes pasado señaló dificultades financieras debido a las altas exigencias salariales previstas.

The Times ahora publica que Guéhi también es un objetivo principal para el Manchester City.

El exdirector deportivo del City, Txiki Begiristain, reemplazado por Hugo Viana a principios de 2025, es reconocido por haber puesto a Guéhi en el radar del City. Sin embargo, se dice que ese interés se mantiene y ahora “parece haber llegado en el momento perfecto” en un momento crítico de la reconstrucción de la plantilla.

La defensa central del Manchester City se prepara para cambios importantes

John Stones podría no tener mucho tiempo para irse del Manchester City | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La dupla más sólida de centrales de Pep Guardiola esta temporada ha sido la de Rúben Dias y Joško Gvardiol, este último tras su destacada actuación como lateral izquierdo, pasando a interior. Abdukodir Khusanov llegó procedente del Lens por 33,8 millones de libras hace tan solo 11 meses y jugará con Uzbekistán en el Mundial de 2026. Sin embargo, el City carece de una defensa sólida a largo plazo en el centro de su defensa.

Vitor Reis, también fichado el pasado enero con un contrato similarmente costoso, es aún un adolescente cedido en el Girona, club con el que comparte el club, que se encuentra en la zona de descenso de La Liga. Podría pasar algún tiempo antes de que el joven brasileño esté lo suficientemente preparado para jugar en el primer equipo del City.

John Stones se recupera de otra lesión, un problema en el muslo que, aunque leve, es otro recordatorio de la fragilidad del internacional inglés. En plena forma, pocos lo superan, pero Stones no ha jugado más de 24 partidos de la Premier League en una sola temporada desde su debut con el club en la 2016-17; incluso entonces, solo llegó a 27. Cumplirá 32 años de edad en mayo.

Nathan Aké cumple 31 años en febrero y no ha sido titular en la Premier League desde octubre.

El contrato de Stones termina al final de esta temporada, mientras que el de Aké se extiende hasta el verano de 2027.

Manuel Akanji, quien cumplirá 31 años el próximo año, también sigue siendo jugador del City, pero solo por el momento. Según informes, en agosto se llegó a un acuerdo permanente con el Galatasaray por 15 millones de libras. El internacional suizo se resistió, pero poco después fichó cedido por el Inter. Se cree que ese acuerdo con el gigante de la Serie A incluye una opción de compra muy asequible por 13 millones de libras.