El Liverpool se planta por Curtis Jones y complica el plan del Inter de Milán

El futuro de Curtis Jones continúa siendo una incógnita, pero por ahora el Liverpool no está dispuesto a facilitar su salida y rechazó una oferta verbal de 25 millones de euros presentada por el Inter de Milán, tras varias semanas de contactos.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El conjunto de Anfield considera insuficiente esa cifra y fijó un precio cercano a los 40 millones de euros para negociar la trasnferencia del futbolista de 25 años; este sería el segundo intento fallido del Nerazzurri, que ya había realizado una propuesta durante el mercado invernal pasado.

🚨⚫️🔵 Inter verbal proposal for Curtis Jones: €25m package, instantly rejected by Liverpool.#LFC value Jones at higher price and deal not progressing at current conditions. pic.twitter.com/JrJt3GszN9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

El Inter insiste, aunque el acuerdo parece lejano

En enero, el club italiano ya había intentado incorporarlo mediante un préstamo con opción de compra, alternativa que también fue descartada por el Liverpool. A pesar de eso, el campeón de la Serie A mantuvo el seguimiento sobre el mediocampista, convencido de que podría reforzar una zona clave de su plantel.

Sin embargo, la dirigencia Red entiende que desprenderse de un jugador formado en sus divisiones inferiores por una cifra inferior a la pretendida no representa un buen negocio. Incluso estarían dispuestos a asumir el riesgo de retenerlo y renegociar su situación contractual más adelante.

Jones ocupa un lugar especial dentro del club: nacido en Liverpool, llegó a la academia con apenas nueve años y logró consolidarse en el primer equipo, acumulando más de 200 partidos oficiales desde su debut. Además, en varias oportunidades llevó la cinta de capitán, algo poco habitual para un futbolista surgido de la cantera en los últimos años.

Asimismo, gracias a su polifuncionalidad en cancha, puede desempeñarse como mediocampista central, interior e incluso cubrir otras posiciones cuando el equipo lo necesita. Durante la temporada pasada sumó 49 presencias entre todas las competencias, aunque no consiguió afianzarse como titular indiscutido.

Liverpool v Brentford - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

La decisión final dependerá del nuevo proyecto

Con la llegada del entrenador Andoni Iraola, el Liverpool atraviesa una etapa de reconstrucción y todavía no está claro cuál será el papel de Jones en el nuevo esquema. La dirigencia no descarta abrir nuevamente conversaciones para extender su vínculo, siempre y cuando ambas partes acerquen posiciones en lo económico.

Por ahora, el Inter deberá decidir si mejora considerablemente su propuesta o si abandona una negociación que, a esta altura del mercado, parece cada vez más complicada.

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