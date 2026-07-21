El Manchester United frena un fichaje por un inesperado problema económico

Después de incorporar a Andrey Santos y Youri Tielemans, el Manchester United todavía considera prioritario sumar un tercer mediocampista para completar la renovación de una zona clave del equipo del entrenador Michael Carrick para la próxima temporada. Sin embargo, la operación se encuentra en standby debido a la situación económica del club y a la dificultad para generar ingresos mediante transferencias.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El mediocampista que quiere el United

La dirigencia de los Red Devils tiene como uno de sus principales objetivos al francés Manu Koné, actualmente en la Roma. El volante de 25 años despertó el interés de varios clubes europeos tras sus destacadas actuaciones durante el Mundial 2026, lo que elevó considerablemente su cotización.

Aunque el futbolista gusta tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva, el United considera excesiva la cifra que exigiría el conjunto italiano y no está dispuesto a realizar una inversión que supere el valor que considera razonable. Una situación similar pasa con Alex Scott, figura del Bournemouth, cuyo precio también es considerado demasiado elevado.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

Las ventas que no llegan

El principal inconveniente para avanzar en nuevas incorporaciones es la escasa recaudación económica obtenida por el club en este mercado. Hasta el momento, la única venta importante fue la salida de Rasmus Højlund al Napoli, un traspaso que ya había sido acordado con anterioridad.

Mientras tanto, otros movimientos no generarán ingresos significativos. André Onana salió cedido a préstamo y la posible marcha del arquero Altay Bayındır tampoco representaría un alivio importante para las situación financier del club.

Además, la lesión sufrida por Manuel Ugarte durante la Copa del Mundo frustró la posibilidad de una venta que podía aportar una suma considerable para solventar nuevos fichajes.

Un plantel que necesita más profundidad

En esa misma línea, el Manchester United también esperaba resolver el futuro de Marcus Rashford, pero el delantero continuará en Old Trafford luego de que el FC Barcelona desistiera de incorporarlo de forma definitiva. Su permanencia implica mantener uno de los salarios más altos del plantel, reduciendo aún más el margen financiero.

🚨 Manchester United plan for Marcus Rashford to return to training for pre season as Carrick wants to work with him.



Exit still possible but only in case of European top club bids; no Turkey move planned.



🎥➕ https://t.co/ktd7xhIE94 pic.twitter.com/Mra8M49JSr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

La institución tampoco descarta escuchar ofertas por futbolistas como Diogo Dalot, Noussair Mazraoui o Joshua Zirkzee, aunque cualquier salida obligaría prácticamente a buscar reemplazos para no debilitar un plantel que afrontará una temporada con mayor exigencia.

Con el regreso a las competencias europeas y un calendario mucho más cargado que el de la campaña anterior, el desafío para el United de Carrick será encontrar el equilibrio entre reforzar el plantel y mantener bajo control sus finanzas. Hasta que no lleguen nuevas ventas, la incorporación del tercer mediocampista seguirá siendo difícil de concretar.

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