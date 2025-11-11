El mensaje de Carlo Ancelotti a Endrick y al Real Madrid

Tras erigirse en una de las grandes promesas del balompié, un año atrás, Endrick atraviesa una situación delicada en el Real Madrid de Xabi Alonso, sustituto de Carlo Ancelotti en el banquillo.

A sus 19 primaveras, el delantero brasileño apenas ha tenido participación en lo que va de temporada, realidad que preocupa tanto al conjunto merengue como en su país natal, donde el debate sobre su falta de minutos ha cobrado fuerza, motivado a que, con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, podría quedarse fuera de la lista definitiva, del propio Ancelotti, ahora seleccionador de La Canarinha.

De hecho, Carletto fue consultado sobre el caso durante la rueda de prensa previa al amistoso ante Senegal, el próximo sábado. “Endrick necesita hablar con el Real Madrid para decidir qué es lo mejor para él. Es muy joven; éste no será su último Mundial”, afirmó el veterano estratega, quien no convocó al joven atacante para esta doble fecha FIFA.

🚨🇧🇷 Ancelotti: “Endrick needs to talk to Real Madrid to find out what's best for him… he’s very young. This won't be his last World Cup”.



“He can play in the 2026 World Cup because he has quality, but he could also be in the 2030 World Cup, or 2034, and maybe even 2038”. pic.twitter.com/CD8RIKerxt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

Claro está, Ancelotti no pierde la confianza en el talento del canterano del Palmeiras, a quien dirigió en el curso anterior con la entidad del Santiago Bernabéu: “Puede jugar en el Mundial del 2026 porque tiene calidad, pero también podría estar en el del 2030, o en el del 2034, e incluso en el del 2038.”, apuntó entre risas.

Endrick continúa trabajando para ganarse un sitio, al menos dentro de la rotación de delanteros de Xabi en el Madrid; sin embargo, la competencia es fuerte y la falta de oportunidades han limitado la progresión de un punta llamado a causar sensación en el viejo continente. Hasta el momento, quien acumula 14 apariciones con la absoluta de Brasil (tres goles) sólo ha disputado 11 minutos oficiales esta temporada con los blancos, tras haber anotado siete dianas en 37 partidos durante la 2024/2025.

Ante dicho panorama, una cesión invernal parece la opción más viable para que Endrick recupere protagonismo. No en vano y según diversos medios, el Olympique Lyon de Francia surge como un club muy bien posicionado en pro de obtenerlo a préstamo.

