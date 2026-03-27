El mensaje de Javier Aguirre a los clubes de la Liga MX

Como se ha informado de forma constante en este espacio, todo club de la Liga MX que tenga jugadores de selección mexicana, será afectado sobre el cierre de la temporada.

Más en claro, cada mexicano que juegue dentro del torneo local y sea llamado por el Tri para la Copa del Mundo, deberá reportar 40 días antes del once de junio. Esto implica que los hombres en cuestión no estarán a disposición de sus equipos para un posible liguilla, una tema que no es menor.

Vasco sobre concentración larga y clubes sin seleccionados en liguilla:



"Esto es un proyecto, no un capricho".

"Contamos con apoyo incondicional de los dueños".

"Le dije a Amaury, ustedes (Chivas) pueden ser muy afectados y me respondió: prioridad Selección Mexicana".… pic.twitter.com/Yif29wZcJ8 — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) March 26, 2026

Siendo el caso, en días recientes se ha rumorado que más de un club ya busca la forma de evitar que su seleccionados acudan al llamado con tanta premura. Ante dicho ruido, el técnico del Tri, Javier Aguirre, afirma que la prioridad este semestre es la selección mexicana y nada más.

Javier afirma que el llamar a los jugadores 40 días antes del debut en el Estadio "es un proyecto, no un capricho". Entiende que el movimiento es parte de su esquema de trabajo con el fin de obtener los mejores resultados que sean posibles.

El técnico de la misma forma aseguró que tanto la Federación Mexicana de Fútbol, como él desde su posición de entrenador, cuenta con el "apoyo total de los dueños", de los clubes de la Liga MX.

Mexico v Iceland - International Friendly | Jam Media/GettyImages

El entrenador puso como ejemplo de esta situación a Chivas. Se entiende que el cuadro de Verde Valle puede ser el equipo más convocados presente, de menos cuatro jugadores, habiendo otros cuatro con opciones de convocatoria.

Aguirre asegura que tuvo un contacto directo con Amaury Vergara, dueños de Chivas. Le dejó en claro que pueden sufrir muchas bajas, aunque, el presidente no mostró molestia o falta de compromiso ante esta posibilidad.

"Le dije a Amaury, ustedes (Chivas), pueden ser muy afectados y me respondió: prioridad selección mexicana", concluyó Javier recordando a todos dentro de la Liga MX que el proyecto fue aprobado meses atrás. No es tiempo de cambios de opinión.

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