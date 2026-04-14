El mensaje de Santiago Giménez para Armando González

Como se ha informado en este espacio, todo indica que en el mercado de verano, Armando González dará el salto de calidad a Europa. Hoy mismo el centro delantero no sólo está marcando cifras de gol históricas dentro de las Chivas sus registros también están marcando una tendencia no vista antes dentro de la Liga MX para alguien de su edad.

La lista de equipos en Europa que tienen en la mira al mexicano es amplia. Uno de ellos, de los más interesados es el Feyenoord. El club gusta del mercado mexicano cortesía del éxito de Santiago Giménez. Éste último, se ha tomado el tiempo de mandarle un mensaje a quien parece será su compañero en la Copa del Mundo.

¡LE IRÁ MEJOR EN PAÍSES BAJOS!



Santiago Giménez confesó que la 'Hormiga' debe ir al Feyenoord, pues sería su mejor opción, ya que está está seguro que con su capacidad y la mano de los neerlandeses harán que el mexicano mejore.



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He seguido de cerca a 'Hormiga' y me alegra ver su crecimiento. Es bonito allanar el camino para las nuevas generaciones. Mi etapa en el Feyenoord fue tan buena que ahora se presta mucha más atención a los jugadores mexicanos, y eso me enorgullece. Santiago Giménez

Giménez afirma que por el modelo de trabajo del club, El Feyenoord es un equipo donde Armando puede llegar y desarrollarse todavía más como un gran goleador desde el primer día.

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Allí pueden convertirlo en un delantero fantástico; los clubes holandeses sacan el máximo partido de sus jugadores y el Feyenoord es el camino perfecto hacia las grandes competiciones. Santiago Giménez

Aunque son delanteros de perfiles similares, los números de González a nivel individual hoy están por encima de lo que fueron los de Giménez cuando cerró su salida al Feyenoord.

En este punto, ni el jugador junto con su entorno, ni tampoco Chivas tienen ofertas formales sobre la mesa. Se espera que la del Feyenoord llegue incluso antes de la Copa del Mundo con el fin de que el precio del mexicano no siga en ascenso.