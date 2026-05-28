El mensaje de Vinícius Jr. a Lamine Yamal antes del Mundial 2026

En la previa de la próxima Copa del Mundo 2026, Vinícius Jr. sorprendió al dedicarle un fuerte elogio a Lamine Yamal durante una entrevista con Caze RV, donde incluso aseguró que "puede ganar un Mundial solo".

⚽️ Vinicius se rinde a Lamine Yamal, en una entrevista para 'Caze TV':



🗣️ "Puede ganar el Mundial solo. Pagas por verle jugar" pic.twitter.com/cXlZ6vFeDb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 27, 2026

El brasileño habló sobre las selecciones candidatas al título y ubicó a España entre las principales favoritas por el presente colectivo que atraviesa el combinado. Sin embargo, también remarcó el peso individual que tiene el delantero del FC Barcelona dentro del plantel dirigido por Luis de la Fuente.

“España ganó la última Eurocopa, tiene un grupo que juega junto hace mucho tiempo y además cuenta con Lamine, que es uno de los mejores jugadores del mundo”, comentó.

“La gente paga una entrada para verlo”

Más allá de la histórica rivalidad entre el Real Madrid y el conjunto culé, Vinicius dejó de lado los colores para reconocer el impacto que genera Yamal dentro del campo. “Hablar bien de un jugador del Barcelona siempre es complicado porque después aparecen las comparaciones y las discusiones, pero hay futbolistas que merecen admiración”, explicó.

En esa misma línea, destacó la capacidad del juvenil para desequilibrar partidos y entretener al público. “Es uno de esos jugadores por los que la gente paga una entrada. Siempre hace algo diferente, algo increíble. Después, cuando estamos en la cancha, obviamente queremos ganarle”, agregó entre risas.

A pesar de su corta edad, Yamal viene de otra temporada destacada con el Barcelona, donde acumuló goles, asistencias y títulos locales. Además, ya se convirtió en una pieza fija dentro de la selección española, con actuaciones determinantes desde su debut internacional.

España y Brasil ajustan detalles para la Copa del Mundo

Brazil v Croatia - International Friendly | Sports Press Photo/GettyImages

Mientras Yamal trabaja para recuperarse físicamente y llegar en plenitud a la cita mundialista, España ultima detalles para el arranque de la copa; la Roja enfrentará amistosos ante Irak y Perú antes de debutar en el Grupo H frente a Cabo Verde. Después se medirá con Arabia Saudita y Uruguay.

Brasil, por su parte, también entra en la etapa final de preparación. La selección de Carlo Ancelotti disputará amistosos ante Panamá y Egipto antes de darle inicio a la competencia en el Grupo C contra Marruecos. Más adelante enfrentará a Haití y Escocia, con el objetivo de avanzar como uno de los candidatos al título.

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