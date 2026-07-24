El Chelsea quiere dejar atrás una temporada para el olvido. Luego de la salida de Enzo Maresca como DT en enero, Liam Rosenior asumió el cargo, aunque nunca terminó de encontrarse en el puesto. Para las últimas fechas, Calum McFarlane actuó como interino hasta el cierre de una campaña que quedó muy lejos de la versión del equipo que se coronó campeón del Mundial de Clubes hace apenas un año.

Xabi Alonso fue anunciado como entrenador y buscará volver a ubicar a los Blues entre los más grandes de Inglaterra, aunque no tendrá la posibilidad de competir a nivel internacional luego de finalizar en el décimo puesto de la Premier League y no clasificar a ninguna copa europea.

El once ideal del Chelsea para la temporada 2026/27

Morgan Rogers, Chelsea | Darren Walsh/GettyImages

POR: Robert Sánchez - Arranca con una leve ventaja en una competencia que podría extenderse durante toda la temporada. Disputó 34 de los 37 partidos del Chelsea en la campaña pasada y dejó el arco en cero nueve veces. Mike Penders regresó de su préstamo con ganas de jugar y Filip Jorgensen también reclama más minutos, así que el español va a tener que defender el puesto cada fin de semana.

LD: Reece James - La cinta de capitán va a seguir siendo suya y también la banda derecha siempre que el físico le conceda continuidad. En el Mundial jugó cinco partidos, donde sumó 320 minutos y volvió a tiempo para disputar la semifinal con la camiseta de Inglaterra. Xabi Alonso puede utilizarlo por fuera o cerrarlo junto a Moises Caicedo, variante que le permite cambiar la estructura sin tocar nombres.

DFC: Trevoh Chalobah - Los rumores de traspasos lo llevarían al Como, pero sin haber novedades hasta el momento, Chalobah seguiría como central blue porque conoce el manejo del equipo (y a sus compañeros) y tiene la velocidad necesaria para retroceder cuando adelanta línes. En cualquier caso, el Chelsea también estaría negociando por Maxence Lacroix como variante en la zaga.

DFC: Levi Colwill - Su regreso después de la lesión de ligamentos le devolvió un referente a una defensa que lo necesitaba. Alonso pidió futbolistas con liderazgo y carácter y Colwill encaja en esa descripción. Había trascendido una posible salida del inglés, sin embargo, todo pareciera que se quedará en Londres una temporada más.

LI: Jorrel Hato - En el Mundial apenas jugó 35 minutos y en Stamford Bridge buscará que ese número quede lejos. Puede arrancar como lateral y terminar la jugada como mediocampista o mediapunta, lo cual podría ser útil para un entrenador que tiene la tendencia a modificar líneas durante el partido. Tiene 20 años y muchísimo potencial para aprender.

MC: Moisés Caicedo - Fue el capitán de la selección de Ecuador en sus últimos dos partidos del Mundial y eso es consecuencia, en parte, de su oficio en la Premier League. En el Mundial superó los 360 minutos con su selección y fue el hilo conductor del equipo. Es uno de los titulares intocables de los Blues porque, desde su lugar como mediocampista defensivo recupera y se ofrece siempre como opción de pase para la circulación de la pelota.

MC: Enzo Fernández - Viene de un mes complicado. En el Mundial con Argentina no mostró su mejor versión hasta los cuartos y las semis, donde marcó ante Egipto e Inglaterra. En la final volvió a pincharse y terminó expulsado. Hubo muchos idas y vueltas con respecto a su futuro en Londres, pero finalmente el Real Madrid no avanzó por su fichaje y Alonso ya le comunicó que cuenta con él. De vuelta junto a Caicedo, puede organizar desde abajo y aparecer cerca del área cuando Cole Palmer arrastra marcas.

MPD: Cole Palmer - El flamante DT lo definió como uno de las futbolistas principales del proyecto. Viene de una campaña de 11 goles, lejos de los 25 que firmó en 2023/24, aunque su zurda sigue marcando la diferencia en el equipo. La llegada de Morgan Rogers puede devolverle una sociedad conocida desde las juveniles de Inglaterra y del Manchester City, además de conocerse y entenderse muy bien con Caicedo y Enzo, que podrían ubicarse más atrás.

MCO: Morgan Rogers - Los Blues pagaron 137 millones de euros para entregarle al técnico un atacante que arranca desde la segunda línea. Parte con ventaja porque se conoce con otros integrantes de la plantilla, especialmente con Palmer en su mismo sector. Es un jugador que puede cambiarle la cara al equipo en un segundo.

MPI: Valentín Barco - Llega después de 43 partidos con el Estrasburgo, habiendo marcado 3 goles y 9 asistencias. En Francia dejó de ser únicamente lateral y aprendió a adelantarse, donde respondió de sobremanera y pudo mostrar su máximo potencial. Es una buena alternativa para sumarle un jugador disruptivo al ataque.

Valentin Barco, Argentina | BSR Agency/GettyImages

DC: Joao Pedro - El Barcelona preguntó por Joao y desde Inglaterra le cerraron la puerta (salvo una operación que incluya a Fermín López). El brasileño se ganó ese estatus por su movilidad y por una lectura del área que le resulta fructífera al equipo. Podría formar una buena dupla con Rogers e ir rotando para armar las jugadas que puedan resultar en gol. En la temporada 2025/26 marcó 20 tantos y dejó nueve asistencias.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Reece James

Mediocampistas: Moises Caicedo, Enzo Fernandez

Mediapuntas: Cole Palmer, Morgan Rogers, Valentín Barco

Delantero: Joao Pedro

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