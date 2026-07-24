Todavía faltan más de tres semanas para el regreso de la Premier League, aunque los clubes ya están al acecho para incorporar futbolistas y renovar sus plantillas de cara a la temporada 2026/27. El Liverpool no es la excepción y, como si fuera poco, también enfrenta un cambio de dirección técnica luego de la llegada de Andoni Iraola, quien firmó contrato hasta 2028 luego de la salida de Arne Slot, que no cumplió con lo esperado.

El once ideal del Liverpool para la temporada 2026/27

Jeremy Jacquet, Liverpool | Nikki Dyer/GettyImages

POR: Alisson Becker - Va a cumplir 34 años en octubre y entra en el último año de contrato, aunque los Reds quieren estirar un poco más la estadía de uno de los mejores arqueros del mundo. En el Mundial no brilló con Brasil, pero tuvo una actuación sobresaliente ante Escocia con cinco atajadas. Su juego con los pies encaja a la perfección con la idea de Iraola en el arco.

LD: Conor Bradley - Todo pasa por su recuperación física. Iraola fue muy claro al explicar la situación del lateral y remarcó que, con un Bradley sano, el club confía plenamente en él para ocupar la banda derecha. Mientras termina de ponerse a punto, el Liverpool analiza incorporar competencia en ese sector, aunque el plan inicial sigue teniendo al norirlandés como titular.

DFC: Jérémy Jacquet - Tiene apenas 20 años y ya tiene una responsabilidad enorme en su espalda. La comisión directiva invirtió 60 millones de libras por el francés para cubrir la salida de Ibrahima Konaté rumbo al Real Madrid y todo indica que dará el salto directamente al once. Su potencia para correr hacia atrás y defender muchos metros encaja muy bien con una línea adelantada.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán encara otra campaña como el líder de la defensa. Su Mundial dejó un gol, una asistencia y muchísimas críticas por la eliminación prematura de Países Bajos, aunque en Anfield nadie discute quién manda cuando el equipo necesita ordenarse en la cancha.

LI: Milos Kerkez - El húngaro no terminó de convencer en su primera temporada con la camiseta roja. Ahora vuelve a trabajar con Iraola, el DT que potenció su carrera en el Bournemouth, lo cual invita al optimismo. Los Reds esperan una versión mucho más dominante de un lateral cuya principal virtud aparece cuando encuentra lugar para pasar al ataque.

MC: Ryan Gravenberch - No hay muchos mediocampistas que sean muy físico y, a la vez, una buena conducción como él. Slot logró sacar su mejor versión y ahora Iraola pretende agregarle todavía más intensidad sin la pelota. En el Mundial dejó dos asistencias en el partido contra Japón de la fase de grupos, aunque Países Bajos fue apagándose con el correr de los partidos. Si da un paso adelante en la recuperación, puede transformarse en un jugador diferencial.

MC: Dominik Szoboszlai - El técnico anterior llegó a definirlo como uno de los mejores presionadores del planeta y ese atributo encaja de maravillas con el libreto de Iraola. Corre cada posesión y es el futbolista que mejor representa el ritmo que el flamente DT dijo que pretende instalar desde el primer día. Viene renovado y descansado luego de no haber clasificado al Mundial con Hungría.

MC: Alexis Mac Allister - Fue el jugador de campo con mayor cantidad de minutos en la campaña mundialista de Argentina. Marcó de cabeza contra Suiza y estuvo cerquísima de otro gol en la semifinal con Inglaterra, donde volvió a demostrar que entiende cualquier función dentro del mediocampo. Esa versatilidad convierte al subcampeón del mundo en una herramienta indispensable para cualquier entrenador.

ED: Víctor Muñoz - Llegó desde el Osasuna con siete goles y cinco asistencias en LaLiga, bastante llamativo teniendo en cuenta que era un equipo que peleó durante buena parte del campeonato por escapar del fondo de la tabla. Ganó el Mundial con España sin disputar un minuto y aterriza en Anfield con margen para crecer. De todas formas, el Liverpool sigue atento al mercado y Bradley Barcola es el principal objetivo para reforzar las bandas.

Victor Munoz, España | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

DC: Alexander Isak - La temporada anterior estuvo muy condicionada por problemas físicos y nunca pudo encontrar continuidad. Ahora arranca desde otro lugar e Iraola necesita un delantero que active la presión desde el primer pase rival, por lo que el sueco reúne todas las condiciones para cumplir ese rol. El desafío pasa por convertir la enorme inversión realizada por el club en una cifra de goles acorde a su talento.

EI: Florian Wirtz - El alemán dejó tres asistencias en un Mundial decepcionante para su selección, aunque dejó destellos suficientes para recordar por qué el Liverpool apostó por él. Su debut en Inglaterra estuvo lejos de las expectativas, aunque Iraola considera que un sistema mucho más agresivo sin balón puede liberar definitivamente todo su repertorio cerca del área rival.

Así se vería la formación del Liverpool (4-3-3)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Conor Bradley, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szboszlai, Alexis Mac Allister

Delanteros: Víctor Muñoz, Alexander Isak, Florian Wirtz

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