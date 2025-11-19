El palo de Thibaut Courtois a Lamine Yamal recordando el pasado Clásico

Thibaut Courtois encendió la rivalidad nuevamente entre el Real Madrid y el FC Barcelona, al lanzar algunos comentarios hacia Lamine Yamal, recordando el último Clásico, que terminó 2-1 a favor del cuadro merengue en el Santiago Bernabéu.

En una entrevista del arquero con El Partidazo de COPE, el belga explicó la discusión con Yamal después del partido. Courtois indicó que fue una victoria que necesitaban, sobre todo después de la seguidilla de derrotas ante su rival en la temporada pasada.

“Lamine Yamal habló de una manera y encendió un poco la chispa en el partido, y por supuesto, la prensa aprovechó el tema”, explicó. “Vi que estaba hablando con Carvajal, y claro, si empiezas a decir algo, yo también diré algo. Pero como dije antes, estamos en un ambiente de alta tensión y adrenalina, y a veces dices cosas que después no eran necesarias".

Muchos futbolistas del Real Madrid coincidieron en que la actitud de Yamal les motivó para ganar el partido. “Creo que el Clásico es así; a veces necesitamos este tipo de ambiente. La temporada pasada perdimos cuatro veces, y creo que necesitamos un poco de esta emoción. El Clásico siempre motiva, pero a veces escuchar cosas como esa aumenta aún más la motivación".

“No creo que haya ningún problema con Lamine. Esto es algo que pasa en el campo, y fuera de él no hay nada. Si mañana veo a Lamine en un restaurante, lo saludaré", aclaró. “Creo que no hay problema entre él y yo, y esto son cosas del fútbol. Pero como dije, lo que hizo fue como un combustible. Para nosotros, fue útil para estar motivados para el Clásico.”

El arquero belga encendió un poco la chispa, diciendo que cuando el cuadro catalán tuvo una buena racha contra el Madrid, tampoco tuvieron una buena actitud. “Barcelona es un rival y tenemos que enfrentarnos a ellos; cuando ellos ganaron, tampoco nos respetaron", añadió.