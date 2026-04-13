El peso completo que podría salir del América en el mercado de verano

A lo largo del semestre, el América ha navegado dentro de aguas turbias. La realidad es que el equipo tanto en la CONCACAF como en la Liga MX están sobre la cuerda floja y un mal paso los puede hacer caer de una o de ambas competiciones.

La realidad es que en Coapa son conscientes de tal. No sería una locura si el club cierre el curso sin ganar nada. Siendo el caso, el área deportiva del América ya valora el futuro de la plantilla de cara al verano. Aunque, de la misma forma más de un jugador de las "Águilas" se ve más fuera que dentro del equipo.

¡ATENCIÓN! 🚨🚨🚨🦅



América vive un momento difícil que se acentuó al no poder ganarle al Cruz Azul anoche en el Estadio Banorte y podría darse pronto otra salida importante de un jugador clave en el tricampeonato como lo es el uruguayo Brian Rodríguezhttps://t.co/YWyjw9lPWS pic.twitter.com/lw7nR16qA4 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 12, 2026

Uno de los nombres es el de Brian Rodríguez. De acuerdo con el reporte de Mauricio Ymay de TUDN, el jugador ya no está feliz dentro del América. Su rol en el equipo ha ido a la baja tanto dentro como fuera de la cancha. Adicional, su relación con el entrenador André Jardine no es la mejor desde varios meses atrás.

El invierno pasado Brian tuvo dos vías de salida. Una de ellas con destino a Rusia, la otra una oferta millonaria en Qatar. Fue decisión del extremo rechazar ambas pensando que tendría más opciones de llegar a la Copa del Mundo con Uruguay jugando con América que en alguna de las dos ligas antes mencionadas.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Luego de la Copa del Mundo, Brian ya no tendrá muchas más razones para quedarse en el América. Siendo el caso, se espera que abra su puerta en el mercado de fichaje del verano.

En Coapa viven en calma. La realidad es que la renovación realizada por Rodríguez semanas atrás da al club control total del futuro del jugador. Si Brian quiere salir, tendrán que llegar ofertas que estén a la altura de lo que quiera el América.