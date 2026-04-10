El plan de mercado que contempla el América para el verano

Como se ha reiterado en este espacio en más de una ocasión, el presente del América de menos no es positivo. Los de la capital del país no están desarrollando un fútbol a la altura de lo que exige el club. Dicha carencia de juego, pone en duda la capacidad del equipo para sumar títulos sobre el cierre de curso.

Las dudas son tales que la gerencia dentro del nido ya valora el futuro inmediato de la plantilla de cara al verano. Se entiende que el primer paso será darle salida a todo jugador cuyo ciclo luzca terminado. Una vez conseguido lo anterior, se trazará un camino claro con el fin de hacer más fuerte el plantel.

¡ATENCIÓN, AMES!



Los esperamos en #Infiltrados en punto de las 13:00 hrs para contarles todo lo que viene con el América para el siguiente torneo.



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América afirma que la gerencia ha decidido centrar su mercado de fichajes próximo principalmente en mercados fuera de México. Si bien hay algunos jugador de la Liga MX que gustan a Santiago Baños y su equipo de trabajo, son los menos y aún, lejanos.

La primera intención es la de firma extranjeros que no tengan necesariamente rodaje dentro de México, pero que en ligas foráneas tengan roles de estrella. En América, seguramente la MLS y Brasil serán los destinos primarios. Mientras tanto, tampoco se descarta la caza en Europa donde América suele tener buenos nexos.

Monterrey v America - Final Torneo Apertura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La directiva también contempla firmar mexicanos que esté "regados" a lo largo del mundo. Sobre todo el caso de piezas que sean accesibles y que tengan la espina de regresar a México. Ya sea por un tema deportivo, por una razón cultural.

El primer nombre como se ha mencionado en más de una ocasión es el de Raúl Jiménez. Sin embargo, hay otros jugadores en ligas de segundo o tercer nivel dentro del viejo continente que luego del Mundial abren la puerta a un retorno al país como pueden ser César Montes, Luis Chávez, Orbelín Pineda y demás.