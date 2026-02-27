El posible camino del FC Barcelona a la final de la Champions League 2025/26

Durante la fase de liga de esta Champions, el Barcelona enfrentó al Newcastle y al PSG. En St James’ Park, los culés consiguieron una victoria clave gracias a un doblete de Marcus Rashford, que consolidó un triunfo importante fuera de casa. Por otro lado, el PSG se llevó los tres puntos de su visita a Barcelona en un encuentro dominado por los locales, pero definido en el último minuto por un gol de Gonçalo Ramos, que dejó al Barça con la derrota. Estos antecedentes marcan un punto de referencia para los duelos de octavos.

Octavos de final

En octavos de final, el conjunto azulgrana se medirá ante el Newcastle United, rival al que ya venció en la fase inicial con un 2-1 en Inglaterra gracias a un doblete de Marcus Rashford. Será un reencuentro con antecedentes recientes y una prueba clave para consolidar el proyecto de Hansi Flick.

Un dato interesante: el sorteo le permitió al Barcelona evitar a otros primeros clasificados, incluyendo al Manchester City, al Bayern Múnich, al Arsenal y al Real Madrid, lo que le da una vía algo más accesible en esta etapa inicial.

Cuartos de final

Si supera la serie, el Barça enfrentará al ganador de una llave que incluye al Atlético de Madrid, el Liverpool o el Tottenham Hotspur en cuartos de final.

Semifinales

Las semifinales se disputarán a fines de abril y comienzos de mayo, y podrían abrirle un camino más accesible hacia el Puskás Aréna, donde el Barcelona buscará volver a una definición continental. Dado que el equipo continúa por el lado azul del cuadro, su rival saldrá entre el Arsenal, el Bayer Leverkusen, el Bodø/Glimt o el Sporting de Lisboa.

Final

La Champions League 2026 tendrá su definición el 30 de mayo en Budapest, escenario que espera a los dos mejores equipos de Europa. Recién en una eventual final podría cruzarse con potencias del otro lado del cuadro como el Bayern Múnich, el Manchester City o el Real Madrid, entre otros candidatos firmes al título.

Los posibles rivales del FC Barcelona hacia la final de la Champions League 2025/26

Equipo Ronda Fechas Newcastle Octavos de final Ida: 10/11 de marzo



Vuelta: 17/18 de marzo

Atlético de Madrid / Tottenham Cuartos de final Ida: 7/8 de abril



Vuelta: 14/15 de abril Arsenal / Bayer Leverkusen / Bodø/Glimt / Sporting de Lisboa. Semifinales Ida: 28/29 de abril



Vuelta: 5/6 de mayo Parte plateada del cuadro Final 30 de mayo

