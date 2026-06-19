El posible destino de Fran García para este mercado de verano

El futuro de Fran García apunta cada vez más lejos del Real Madrid. El lateral izquierdo no entra en los planes del nuevo cuerpo técnico encabezado por José Mourinho para la próxima temporada y todo indica que el club blanco buscará una solución definitiva durante el mercado de verano para resolver su situación.

La postura del club ya se le ha reportado tanto a Fran como a su manejo y coloca al defensor en la lista de futbolistas con posibilidades reales de abandonar la institución. Aunque todavía no existe un acuerdo cerrado para su salida, las señales apuntan a que el ciclo de García en el Santiago Bernabéu está muy cerca de llegar a su fin.

🚨🇪🇸 Fran García could leave Real Madrid this summer and Real Betis are keen on the left back.



Initial talks took place to ask for deal conditions, as @jfelixdiaz reports.



No truth in Angeliño links. pic.twitter.com/zjugG5us7r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Fran abre la puerta al cambio en el entendido que de seguir dentro de la casa blanca, vivirá un año de eterna suplencia. Aunque, parece que el jugador también tiene condiciones para dar el paso al costado: su ideal es seguir dentro de LaLiga de España, donde tiene un pretendiente primario.

Entre todos los interesados, el Real Betis ha sido el primero en dar un paso al frente por Fran. La entidad verdiblanca considera que el defensor es un perfil de jugador que pueden recuperar en el camino por lo que, han llamado a la gerencia el Madrid para sondear condiciones.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Las conversaciones iniciales entre ambas instituciones ya se encuentran en marcha. De momento, los contactos han servido para intercambiar información sobre las vías para un futuro traspaso, poco más. En el caso de Fran, el opción del Betis luce muy tentadora ahora que el club jugará la Champions League.

En los siguientes días se avanzarán en el movimiento, aunque, se debe entender que el mismo tomará tiempo. Es casi un hecho que el Madrid apelará a un traspaso total, lo que puede complicar las vías para el Betis.