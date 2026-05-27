El posible once del Real Madrid si Mourinho es el entrenador

Aunque su primera etapa en el Real Madrid terminó marcada por tensiones y polémicas, José Mourinho mantiene una relación especial con parte del madridismo y con la dirigencia encabezada por Florentino Pérez.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Su personalidad fuerte y experiencia en vestuarios repletos de figuras aparecen como argumentos clave para intentar reconstruir un equipo golpeado. En el Benfica volvió a demostrar que puede armar equipos sólidos, intensos y tácticamente disciplinados.

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El sistema que imagina Mourinho

En los últimos años, Mourinho apostó principalmente por un 4-2-3-1 equilibrado, con doble pivote, extremos comprometidos en la presión y transiciones rápidas. Un esquema que podría encajar con varias piezas actuales del plantel madridista.

La idea sería construir un equipo más compacto defensivamente, sin resignar potencia ofensiva. Ahí aparecen futbolistas como Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, dos jugadores ideales para el despliegue físico que suele exigir el entrenador portugués.

Además, el entrenador podría impulsar la llegada de un mediocampista organizador para cubrir el vacío que dejaron figuras como Toni Kroos y Luka Modrić. En ese contexto, el nombre de Rodri aparece como uno de los grandes objetivos.

Uno de los futbolistas que más podría beneficiarse de esta reestructuración sería Jude Bellingham. Mourinho imagina al inglés como mediapunta central, un rol similar al que tuvieron figuras como Frank Lampard o Wesley Sneijder en sus mejores equipos.

En ataque, Kylian Mbappé seguiría siendo la referencia ofensiva, aunque rodeado de jugadores con mayor sacrificio defensivo. En cambio, el gran interrogante pasa por Vinícius Júnior. Su estilo más individualista y su escasa colaboración en la marca podrían generar tensiones con Mourinho, que históricamente priorizó extremos disciplinados tácticamente. Incluso, el turco Arda Güler podría ganar protagonismo en la banda izquierda gracias a su capacidad técnica y lectura del juego.

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Cómo podría formar el Real Madrid de Mourinho

POR: Thibaut Courtois - A pesar de algunas lesiones recientes, sigue siendo una garantía bajo los tres palos y uno de los líderes del plantel. Su experiencia y personalidad encajan perfectamente con el perfil de arquero que suele priorizar Mourinho.

LD: Amar Dedić - El lateral bosnio podría transformarse en una apuesta personal del entrenador portugués. Más equilibrado defensivamente que otras opciones del plantel, ofrece despliegue, intensidad y disciplina táctica.

DFC: Antonio Rüdiger - Su agresividad, liderazgo y fortaleza física lo convierten en un defensor ideal para un equipo de Mourinho. Si logra mantenerse sano, sería una pieza clave en la última línea.

DFC: Éder Militão - Cuando está en plenitud física, aporta velocidad, anticipación y potencia. El principal interrogante pasa por su continuidad sin lesiones.

LI: Álvaro Carreras - Con las dudas físicas constantes de Ferland Mendy, Carreras aparece como una alternativa con proyección y continuidad para el lateral izquierdo.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés se consolidó como uno de los mediocampistas más confiables del equipo. Su capacidad para recuperar y cubrir espacios encaja perfectamente en el doble pivote del portugués.

MC: Rodri - El campeón de Europa aparece como el gran sueño para ordenar el mediocampo. Su lectura de juego y capacidad para manejar los tiempos serían fundamentales en el nuevo proyecto.

MC: Federico Valverde - Por despliegue, sacrificio y versatilidad, representa el futbolista ideal para Mourinho. Puede jugar abierto, por dentro o incluso como lateral si el partido lo requiere.

MP: Jude Bellingham - El inglés podría recuperar protagonismo en una posición más libre detrás del delantero. Mourinho suele potenciar mediapuntas con llegada y personalidad.

EI: Arda Güler - El turco ganaría terreno gracias a su técnica y comprensión táctica. Su crecimiento podría modificar el rol de otros atacantes dentro del plantel.

DC: Kylian Mbappé - Seguiría siendo la gran referencia ofensiva del equipo. Aunque no es el clásico “9” de área que Mourinho utilizó en otras etapas, su capacidad goleadora obliga a construir el sistema alrededor suyo.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Dedić, Rüdiger, Militão, Carreras

Mediocampistas: Tchouaméni, Rodri, Valverde, Bellingham, Arda Güler

Delanteros: Kylian Mbappé

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