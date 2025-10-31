El presidente de la Federación Española busca calmar la tensión entre Dani Carvajal y Lamine Yamal tras El Clásico

El incidente ocurrió en el Santiago Bernabéu, luego de la victoria del Real Madrid. Carvajal hizo un gesto hacia Yamal y, según testigos, le dijo que “hablaba demasiado”. El joven delantero del Barça respondió, y ese intercambio encendió una breve discusión al cierre de uno de los Clásicos más intensos de los últimos años.

Tener a dos jugadores fundamentales para la selección española en desacuerdo no es una buena noticia para La Roja. Sin embargo, Louzán aseguró en una entrevista con El Partidazo de COPE que no espera que el episodio tenga mayores consecuencias ni afecte al ambiente del equipo nacional.

No me gustan los conflictos, soy una persona conciliadora. Fue un momento de tensión durante un partido de máxima intensidad, y creo que todo se quedará ahí. No hay nada más... Son dos futbolistas muy importantes para nosotros, dos referentes del fútbol español y mundial, y por eso no pasará a mayores Rafael Louzán

Are you worried about the atmosphere in the NT given this clash between Lamine and Carvajal in particular?



🎙️ Rafael Louzan (RFEF president): "No, you already know that I’m not one for drama. I’m a conciliatory person.



That was just a heated moment during the match. It’s a… pic.twitter.com/p082Ea3AFG — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) October 29, 2025

En España existe cierta preocupación de que este tipo de roces entre jugadores del Real Madrid y del Barcelona pueda afectar la armonía dentro del vestuario de la selección, como ocurrió en la época de mayor rivalidad entre José Mourinho y Pep Guardiola.

Louzán reconoció que todavía no ha conversado con el entrenador Luis de la Fuente sobre el tema, aunque planean hacerlo pronto. Aun así, según el medio El Desmarque, De la Fuente ya se habría comunicado con ambos jugadores después del partido para calmar la situación y también para conocer el estado físico de Carvajal, quien podría perderse lo que resta de 2025 por una lesión de rodilla.

Tanto Carvajal como Yamal fueron piezas clave en la conquista de la Eurocopa 2024 por parte de España y se espera que vuelvan a ser parte del plantel que buscará otro gran desempeño en el Mundial 2026.