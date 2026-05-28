El primer descarte directo para el siguiente torneo de Liga MX

Chivas se quedó corto en el recién terminado torneo de la Liga MX. Los de Verde Valle en algún momento del semestre tuvieron pinta de campeones. Sin embargo, en la etapa de matar o morir, el Guadalajara dejó más dudas que certezas, siendo eliminados por el vigente campeón de México, Cruz Azul.

Está claro que el equipo rojiblanco que comanda Gabriel Milito tiene una deuda con su afición. Siendo así, el mandamás de Chivas ya trabaja en el armado de la plantilla para el presente mercado de verano, donde antes de pensar en fichajes, debe definir la salidas. Un jugador del Guadalajara ya sabe que debe buscar un nuevo hogar.

BAJA DE MILITO 🇦🇹👀



El argentino Gabriel Milito ya le informó a Micky Tapias que no entra en planes con las Chivas.



➡️ De acuerdo con diversas fuentes como el Canal 10 de Jalisco, ha establecido que Miguel Tapias ya fue notificado que NO seguirá con las Chivas de Guadalajara. pic.twitter.com/6bzpqUGSHz — Futbol Total (@futboltotal) May 28, 2026

Fuentes cercanas a Chivas confirman que las horas de Miguel Tapia dentro del club están por llegar a su fin. La información confirma que el propio Milito tuvo una charla directa con el zaguero central mexicano en la cual le ha avisado que no está dentro de sus planes para el siguiente ciclo de la Liga MX.

Tapias es un central natural sin virtudes para rendir en otros puestos. Milito ya tiene jugadores de sobra en la zaga a pesar de jugar con una línea de tres. Siendo el caso, el técnico no encuentra nivel en el ex Pachuca para al menos ser un suplente dentro de la nómina.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Miguel termina siendo una apuesta fallida de Chivas. El central llegó hace no mucho tiempo al equipo procedente del mercado de la MLS. Su arribó se dio con el fin de ser el reemplazo de Jesús Orozco quien se marchó a Cruz Azul. Su inicio fue importante, pero con el paso de los días, desapareció.

Miguel es la primera baja del equipo para este verano. Si bien es cierto que Erick Gutiérrez también está fuera del equipo, el mediocentro fue apartado desde el torneo pasado.

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