El primer fichaje de las Chivas llegaría desde la MLS

Chivas está muy cerca de abrochar su primer refuerzo del próximo año. El elegido es Brian Gutiérrez, mediapunta de 22 años del Chicago Fire, quien ya cuenta con el aval total del técnico rojiblanco, Gabriel Milito.

Las negociaciones han avanzado con rapidez en los últimos días. De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, existe un acuerdo verbal entre el club tapatío y el jugador para firmar un contrato de cuatro años, convirtiéndolo en una apuesta de presente y futuro para el 'rebaño'.

Gutiérrez, quien también era seguido por Monterrey y América, ha dejado clara su postura: su deseo es jugar con Chivas. El futbolista declinó, al menos por ahora, el interés de ambos clubes, priorizando el proyecto deportivo que le presentaron en Guadalajara.

Del lado de los clubes, la gestión entre Chicago Fire y Chivas está muy encaminada. Las conversaciones han entrado en fase final y solo restan detalles económicos para que se concrete el acuerdo formal.

La operación se cerraría en un monto estimado entre 5 y 6 millones de dólares, cifra alineada a la tasación que el Fire fijó para su jugador. En Chivas consideran que se trata de una inversión estratégica debido al potencial del futbolista y su encaje inmediato en el esquema de Milito.

Para el técnico argentino, Gutiérrez puede aportar desequilibrio, visión ofensiva y variantes entre líneas, características que el club ha buscado reforzar desde que inició la planificación del próximo semestre. Su juventud también encaja en el plan del club de construir un plantel competitivo y con proyección internacional.

La directiva rojiblanca se mantiene optimista y confía en cerrar el fichaje esta misma semana si no surge algún contratiempo. De concretarse, Gutiérrez se convertiría en el primer movimiento oficial de un mercado que promete más incorporaciones para fortalecer al equipo de cara al 2026.

