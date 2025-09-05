El primer gran agente libre que se disputarán los gigantes de Europa en el 2026

El cierre del mercado fue ajetreado. El Liverpool fue el gran protagonista al cerrar el fichaje más valiosos en la historia de la Premier League luego de firmar a Alexander Isak. Sin embargo, el delantero no fue el único objetivo por el cual el campeón de Inglaterra se movió de última hora.

Adicional al sueco, el Liverpool acordó la llegada de Marc Guehi tanto con el jugador como con el Crystal Palace. Al final la gerencia de las 'águilas', derrumbó el movimiento al no conseguir un reemplazo. Siendo el caso, el jugador ha tomado la decisión de salir del equipo en el verano de 2026 como agente libre.

Los últimos reportes afirman que inconforme con las formas de la gerencia del Palace, Guehi ha informado a la directiva que no renovará su contrato con el club de ninguna forma. Siendo el caso, es un hecho que el seleccionado inglés saldrá del equipo en calidad de agente libre el próximo verano.

La lógica indica que el Liverpool regresará por su fichaje en un año. Sin embargo, el club tendrá competencia. El Bayern Múnich, el Barcelona y el Real Madrid ven el zaguero un fichaje potencial. Se trata de un central zurdo, de 23 años y que además es un tipo clave dentro de la selección inglesa.

Por ahora, Marc ha decidido centrarse en ofrecer un último año de alto nivel al Crystal Palace. Está claro que el jugador entiende que esta es la mejor ruta para llegar a la Copa del Mundo y conseguir el mejor destino posible el próximo mercado.

