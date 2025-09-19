El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs Espanyol por LaLiga 2025/26

El Real Madrid sigue ganando y lleva cuatro triunfos consecutivos en la temporada 2025/26 de LaLiga y buscarán sumar su quinta victoria seguida en la jornada 5, donde volverá al Santiago Bernabeu para enfrentar al Espanyol.

El encuentro se disputará este sábado 20 de septiembre a las 10:15 hora del este de los Estados Unidos, a las 16.15hs de España y a las 11.15 en Sudamérica, mientras que a las 08.15hs será en México. Además, contará con transmisión tanto por televisión como por streaming a nivel mundial.

El Merengue debutó ganándole al Osasuna en la jornada 1, al Real Oviedo en la 2, al Mallorca en la jornada 3 y a la Real Sociedad en la jornada 4 y tiene un registro de 8 goles a favor y tan solo dos en contra. Los dirigidos por Xabi Alonso son únicos líderes y tienen a su rival de esta jornada y al FC Barcelona como principales perseguidores con 2 puntos de diferencia.

El Espanyol está invicto con 3 triunfos y un empate: le ganó al Atlético Madrid en la jornada 1, empató con Real Sociedad en la siguiente, y en la 3 y 4, sendos triunfos ante Osasuna y Mallorca por 1-0 y 3-2 respectivamente.

Real Sociedad v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Real Madrid, el claro favorito para ganar este partido por la jornada 5 de LaLiga

La supercomputadora de Opta, como ya es costumbre, eligió a su candidato a hacerse de los tres puntos: según su análisis, Real Madrid tiene el 73.9% de chances de ganar el partido, con amplio favoritismo sobre el empate (15.9%) y el Espanyol, 10.2%

