El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el amistoso México vs Bolivia

Este domingo 25 de enero de 2026, México se mide a Bolivia en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, un escenario con historia para el fútbol mexicano.

El partido representa una de las últimas oportunidades para que los jugadores de la Liga MX llenen el ojo de Javier Aguirre antes de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Tras la sufrida victoria de 0-1 ante Panamá el pasado jueves, donde una base jugadores de las Chivas sostuvieron al equipo, el Vasco Aguirre buscará dar rotación y probar nuevas variantes.

El rival, Bolivia, vive una realidad distinta. Los locales están en plena pelea por un boleto mundialista y usarán este duelo para afinar armas de cara al Repechaje que disputarán en marzo en suelo mexicano.

FBL-FRIENDLY-PAN-MEX | ARNULFO FRANCO/GettyImages

¿Cómo llega México al partido vs Bolivia?

El Tri aterrizó en Bolivia con sensaciones mixtas. Lo bueno en Panamá fue el descubrimiento de Richard Ledezma como una solución real para el carril derecho. Lo malo fue la falta de contundencia.

Para este domingo, se esperan cambios en la alineación titular. Luis Ángel Malagón se perfila para tomar el arco en lugar de Raúl Rangel, buscando extender su impresionante récord de 11 porterías a cero en 19 partidos.

En ataque, la presión recae sobre Armando "Hormiga" González. El actual campeón de goleo de la Liga MX fue suplente ante los canaleros y necesita minutos urgentes para pelear ese último boleto disponible en la delantera mundialista. ¿Le dará Aguirre la titularidad que la afición reclama?

FBL-FRIENDLY-BOL-PAN | AIZAR RALDES/GettyImages

Pronóstico de la IA para el México vs Bolivia

A pesar de jugar como visitante y con un plantel alternativo, la Inteligencia Artificial y los modelos de simulación ven al Tri como el favorito para llevarse el triunfo.

México : Los algoritmos le otorgan un 44% de probabilidad de victoria , destacando su mayor talento individual y consistencia reciente.

: Los algoritmos le otorgan un , destacando su mayor talento individual y consistencia reciente. Empate: Las probabilidades de tablas rondan el 29%, un escenario factible dado que se espera un partido cerrado.

Bolivia: Los locales tienen un 27% de chance de dar la sorpresa.

Marcadores más probables: La tendencia apunta a un partido de pocas anotaciones (Under 2.5 goles). Los resultados que más se repiten en las simulaciones son el 2-0 o 1-0 a favor de México, aunque un 1-1 no se descarta si Bolivia logra capitalizar su localía.