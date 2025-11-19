El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el campeón del Apertura 2025

Está por comenzar el camino rumbo a quitarle la corona de campeón al Deportivo Toluca y ya sabemos quiénes son los equipos que jugarán en primera instancia el Play-In, que en este caso son Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas, para posteriormente disputar la ya conocida liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, en donde cualquiera puede salir campeón.

Los Diablos Rojos parecería que llegan como favoritos, terminaron en primera lugar de la clasificación general y, a pesar de sus altibajos en este cierre de torneo, terminaron de punteros. Llegaron a 37 puntos y demostraron que pueden refrendar su título. Debajo están los Tigres y el Cruz Azul, quienes querrán hacer mella en el accionar toluqueño.

Un escalón más abajo está el Club América, a quien a pesar de no haber tenido un cierre de alarido, ser constantes les rindió frutos al final de la fase regular. Siempre van a ser candidatos a campeonar. Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara son los últimos clasificados hasta el momento, siendo los rojiblancos la más grata sorpresa y el denominado Caballo Negro.

Veremos choques de todo tipo, los únicos que esperan rival son Toluca y Tigres, los primeros sembrados de la tabla, mientras que los otros enfrentamientos se darán entre cementeros y el chiverío, mientras por otro lado los azulcremas se medirán a los regiomontanos.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

Tigres, favorito para salir campeón

De acuerdo a la Inteligencia Artificial de X, llamada Grok, hoy por hoy los Tigres de la UANL son favoritos para salir campeones, esto obedeciendo al desempeño que mostraron en el cierre del torneo regular, ya que no perdieron un solo encuentro desde el 16 de agosto cuando cayeron tres goles por uno frente al Club América en el Estadio Universitario.

Después de dicho descalabro, se mantuvieron sumando unidades y a pesar de no ser superlíderes, ostentaron un récord de siete triunfos por seis empates, esto en trece partidos disputados en la fase regular del Apertura 2025.

