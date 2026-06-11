El PSG amenaza el plan del Real Madrid y se fija en Olise

Mientras forma parte de la convocatoria de la selección de Francia para la Copa del Mundo 2026 y se perfila para ser una pieza clave del combinado de Didier Deschamps, Michael Olise se encuentra en el radar de varios clubes grandes y se convirtió en uno de los protagonistas del verano europeo.

🚨 Paris Saint-Germain have identified Bayern Munich winger Michael Olise as a priority target for the summer transfer window.



The French champions are prepared to spend around €100M on the 24-year-old after his outstanding season of 22 goals and 31 assists.



Bayern Munich have… pic.twitter.com/PnVw3G4DNE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 11, 2026

Durante los últimos meses, el Real Madrid había seguido de cerca su evolución como una de las alternativas para reforzar su ataque. Sin embargo, el panorama cambió y tanto el Paris Saint-Germain como el Liverpool decidieron avanzar por el futbolista del Bayern Múnich y amenazan con dejar al conjunto español sin una de sus prioridades para potenciar el plantel.

El PSG busca más poder ofensivo

Luego de consolidarse entre las principales potencias europeas tras la obtención de la UEFA Champions League 2025/26, la dirigencia parisina busca sumar jugadores capaces de aportar creatividad, desequilibrio y soluciones en partidos cerrados, y Olise encaja perfectamente en ese perfil.

Su capacidad para romper líneas, generar ventajas en espacios reducidos y asumir responsabilidades en los metros finales lo convierten en una pieza muy valorada por la dirección deportiva. Además, el PSG mantiene la intención de incorporar futbolistas con raíces francesas para fortalecer la identidad del proyecto.

Aún así, la amenaza más seria para el Real Madrid podría ser el Liverpool. El conjunto inglés analiza cómo preparar la transición de su ataque de cara a los próximos años y considera que Olise reúne las condiciones ideales para asumir un rol cada vez más importante. Los Reds entienden que incorporar talento joven y probado es una inversión estratégica a largo plazo.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Reinaldo Coddou H./GettyImages

Mientras tanto, en el entorno de Florentino Pérez valoran enormemente el potencial del extremo, pero mantienen una política de mercado que suele evitar largas disputas cuando los costos se disparan considerablemente. El francés tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029 y un valor de mercado superior a los 200 millones de euros, según lo pretendido por el Bayern Múnich.

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