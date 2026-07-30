El PSG le exige una decisión a Ferran Torres mientras explora otras opciones de mercado

Con contrato vigente hasta junio de 2027, Ferran Torres sigue despertando el interés de varios clubes europeos, aunque el Paris Saint-Germain es el que dio los pasos más concretos para intentar incorporarlo en este verano.

El conjunto dirigido por Luis Enrique necesita reforzar su ofensiva tras las salidas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, además de la posibilidad de perder a Bradley Barcola ante el interés del Liverpool. Frente a ese escenario, la directiva parisina considera que el delantero del FC Barcelona reúne las características ideales para potenciar el ataque.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: PSG's shortlist for the number 9 position includes Ferran Torres, Charles De Ketelaere and a name that hasn't leaked yet.



Regarding Éli Junior Kroupi, PSG hasn't opened the door for the moment. And Bournemouth absolutely wants to keep him this summer.



—… pic.twitter.com/JvcOPfQ3mY — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 29, 2026

París no quiere esperar y prepara un plan alternativo

El club francés pretende resolver cuanto antes la planificación de su plantel y evitar que una negociación prolongada complique el cierre de otras incorporaciones antes del inicio de la temporada 2026/27.

Aún así, la dirigencia parisina ya trabaja con alternativas en caso de que la operación no prospere; según informó RMC Sport, el belga Charles De Ketelaere aparece entre los candidatos que analiza la dirección deportiva encabezada por Luis Campos. La estrategia es clara: Ferran sigue siendo la prioridad, pero no será la única apuesta del PSG.

El Barcelona mantiene abiertas todas las posibilidades

Asimismo, la continuidad del campeón del mundo en el azulgrana dependerá, en gran parte, de los movimientos que realice el Barcelona en las próximas semanas para reforzar su delantera.

Si finalmente Ferran permanece en el plantel, la intención del club culé sería iniciar conversaciones para renovar su contrato una vez finalice el mercado, una fórmula que permitiría gestionar con mayor tranquilidad el límite salarial y la inscripción de los nuevos fichajes.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

En esa misma línea, mientras el PSG insiste por su fichaje, el Atlético de Madrid tampoco pierde de vista al delantero blaugrana. Desde hace meses, el conjunto de Diego Simeone sigue atento a su situación y han intentado acercarlo al proyecto colchonero.

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