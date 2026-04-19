El Real Madrid abre la puerta a la salida de Asencio

Decir que los primeros meses de 2026 fueron complicados para Raúl Asencio queda corto, y es que el defensor del Real Madrid atraviesa un momento complejo con su situación de salud y la pérdida de protagonismo en el equipo, sumado a que su continuidad en el club está bajo evaluación de cara al próximo mercado de verano.

El central fue diagnosticado con una enterocolitis bacteriana que lo llevó al hospital para realizarse estudios y recibir tratamiento con sueros. Según informó el Merengue, el jugador continúa en su domicilio bajo seguimiento médico y pendiente de evolución. La enfermedad no le permitió estar disponible en el partido contra el Bayern Múnich por la Champions y, en pocos días, perdió seis kilos de peso, lo que impactó en su estado general.

El cuadro se produjo en paralelo a un brote registrado en la Comunidad de Madrid, con varios casos detectados fuera del plantel. Para evitar contagios, el club decidió aislarlo del resto de sus compañeros. La baja médica lo dejó fuera también del duelo de LaLiga ante el Alavés.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

En lo deportivo, su temporada no logró consolidarse. A pesar de haber sumado con minutos consecuencia de las numerosas lesiones en la defensa, nunca consiguió afianzarse en el once inicial. Con 31 partidos disputados y 2.246 minutos, su rendimiento fue irregular y no pudo mantener o mejorar el nivel que había mostrado en sus primeras apariciones con el primer equipo.

A esto se le suman episodios internos que afectaron su lugar dentro del grupo. Según distintos reportes, su relación con el cuerpo técnico se deterioró luego de declararse no disponible para un encuentro. El jugador tuvo que disculparse con sus compañeros luego de ese episodio.

Su ausencia en convocatorias fundamentales y su pérdida de protagonismo marcaron un cambio en su estatus dentro del plantel. De ser una alternativa válida en una defensa golpeada por lesiones, pasó a un rol secundario en la consideración de Álvaro Arbeloa.

El Madrid analiza cambios en el plantel luego de una temporada sin títulos. Dentro de ese plan, Asencio, que tiene contrato hasta 2031, aparece entre los jugadores con opciones de irse. La intención del club es escuchar ofertas durante el verano y, asi como asi, su futuro quedará sujeto a las decisiones del mercado.