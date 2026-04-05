Idas y vueltas, dimes y diretes. Que si lo quieren, que no lo quieren. Eduardo Camavinga empieza a quedar en el medio de un sinfin de versiones en un momento delicado del Real Madrid, que viene de perder con el Mallorca y se aleja de la pelea por LaLiga y, como si no fuera poco, está a días de un desafío mayúsculo como lo es es el duelo del martes frente al Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League.

Según informaron Sky Sports y Marca, el Merengue está dispuesto a escuchar ofertas por el mediocampista francés en el próximo mercado. La postura no implica una salida automática, aunque abre una puerta que tiempo atrás parecía cerrada. La decisión final quedará en manos del propio futbolista, que tiene contrato vigente hasta 2029 y una cláusula elevada que funciona como resguardo formal.

El presente de Camavinga no logra consolidarse dentro del equipo. A lo largo de la temporada alternó rendimientos, donde tuvo actuaciones de primer nivel y otros partidos con errores que lo dejaron (muy) expuesto. Su rol dentro del mediocampo tampoco termina de definirse, y más dentro de un plantel que todavía atraviesa una transición luego de las salidas de referentes como lo fueron Luka Modric y Toni Kroos.

En paralelo, la cuestión económica también influye. Desde el entorno del club entienden que una venta importante permitiría equilibrar números, y el francés es una de las fichas, con posibilidad de salida, con mayor valor de mercado dentro del plantel. De todas maneras, hace dos temporadas su cotización rondaba los 100 millones de euros y hoy se ubica cerca de la mitad.

🚨 CONFIRMED: Real Madrid are OPEN to selling Eduardo Camavinga. @diarioas pic.twitter.com/K7yvl7GJbx — Madrid Zone (@theMadridZone) April 5, 2026

Con esa información, surgieron interesados desde Inglaterra y Francia. El Liverpool, el Chelsea y el Newcastle fueron vinculados con distintos montos, aunque el foco también apuntó al Paris Saint-Germain. El campeón francés ya había intentado ficharlo en su etapa en Rennes y vuelve a aparecer en la charla.

Sin embargo, desde Francia también aparecieron versiones que enfrían ese interés. Distintos reportes señalan que el PSG no tendría previsto avanzar por su fichaje en el corto plazo.

En España mantienen una valoración positiva sobre su potencial y consideran que todavía tiene margen de crecimiento. De todos modos, si el propio Camavinga manifiesta su intención de salir, la dirigencia no opondrá resistencias y aceptará negociar por una cifra elevada, con un piso cercano a los 80 millones de euros.