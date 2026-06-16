El Real Madrid de Mourinho tiene 3 nombres en lista para reforzar la defensa

El Real Madrid trabaja en la planificación de la próxima temporada y una de las prioridades pasa por reforzar la defensa. Según reveló The Athletic, la dirigencia merengue redujo su búsqueda a tres nombres internacionales: Rúben Dias, Nico Schlotterbeck y Alessandro Bastoni.

🚨 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃: Real Madrid have drawn up a shortlist of 𝙏𝙃𝙍𝙀𝙀 𝙉𝘼𝙈𝙀𝙎 to strengthen their defence this summer, reports @TheAthleticFC



🇵🇹 Rúben Dias (Man City)

🇩🇪 Nico Schlotterbeck (Dortmund)

🇮🇹 Alessandro Bastoni (Inter)



After securing Cucurella, and with… pic.twitter.com/LNGafbqb0h — 433 (@433) June 16, 2026

La intención del club es sumar un central de máxima categoría que complemente una última línea que también contará con la continuidad de Antonio Rüdiger y la llegada de Ibrahima Konaté, quien arribará como agente libre; sin embargo, en Valdebebas consideran que todavía falta una pieza para completar el proyecto bajo la conducción del entrenador José Mourinho.

1. Rúben Dias, experiencia y liderazgo

Manchester City v Aston Villa - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Entre los candidatos aparece uno de los referentes defensivos del Manchester City durante los últimos años. El portugués, de 29 años, se consolidó como uno de los zagueros más fiables del fútbol europeo gracias a su capacidad de liderazgo y experiencia internacional.



Aunque tiene contrato vigente con el conjunto inglés -y un valor de mercado de 55 millones de euros-, los cambios recientes en la estructura deportiva del City alimentaron las especulaciones sobre su futuro.

2. Nico Schlotterbeck, juventud y proyección

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Vitalii Kliuiev/GettyImages

El defensor alemán renovó recientemente su vínculo con el Borussia Dortmund hasta 2031, pero distintas informaciones en Alemania aseguran que existe una cláusula especial de salida para determinados clubes extranjeros que estaría valorada entre 50 y 60 millones de euros, una cifra considerada accesible para los estándares actuales del mercado.



En la última temporada Schlotterbeck disputó 37 partidos, convirtió cinco goles y una asistencia; además, comenzó el Mundial 2026 con un tanto en la contundente victoria por 7-1 del combinado alemán sobre Curazao.

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

3. Alessandro Bastoni, el favorito de Mourinho por su perfil

Football, Italian Serie A: award ceremony for the Italian champions' team FC Internazionale | Mondadori Portfolio/GettyImages

A sus 27 años, el italiano es una de las grandes figuras defensivas del Inter de Milán; en la última línea, combina solidez defensiva con una sobresaliente salida de pelota, una carcterística muy valorada por el entrenador portugués y el cuerpo técnico merengue.



El defensor también estuvo en la órbita del FC Barcelona, aunque una hipotética negociación se vio condicionada debido a las exigencias económicas del Inter. Su cotización oscila entre los 70 y 80 millones de euros, pero sigue siendo considerado una opción estratégica por su presente y proyección.