El Real Madrid impone condiciones para evitar que Víctor Muñoz llegue al Barcelona

El extremo juvenil, una de las irrupciones más destacadas de la temporada en el CA Osasuna, continúa bajo el control de la dirigencia del Real Madrid, que conserva cláusulas contractuales que le permite definir el futuro del jugador; en esa misma línea, el club blanco no deja lugar a dudas y descarta por completo cualquier posibilidad de que Víctor Muñoz juegue en el FC Barcelona.

Desde su salida a Pamplona en el último mercado, el acuerdo entre clubes estipuló derechos de tanteo, opción de recompra y un porcentaje importante sobre una futura venta. Estas condiciones le permiten al Madrid tener la última palabra ante cualquier movimiento económico, especialmente si se trata de un rival directo.

🚨 BREAKING: Real Madrid will NOT allow Victor Munoz to join Barcelona.



If Barcelona tries to sign him, Real Madrid will immediately use their clause to buy him back.



The club will simply NOT allow it. The decision is FINAL. @diarioas pic.twitter.com/EnBJ3T1OtY — Madrid Zone (@theMadridZone) April 12, 2026

Los rumores y una decisión firme

En las últimas semanas trascendió un supuesto interés del club culé, alimentado también por el cambio de representantes del jugador. Sin embargo, desde el entorno merengue descartan cualquier relación entre ese movimiento y una eventual transferencia.

La nueva agencia, Niágara Sport, mantiene vínculos tanto con el club catalán como con la institución madrileña, pero la decisión del futbolista respondió exclusivamente a una cuestión profesional, sin condicionamientos deportivos inmediatos.

Su rendimiento sostenido en LaLiga y su desequilibrio por la banda, con cinco goles y tres asistencias en la temporada, lo consolidaron como una pieza clave en el Osasuna, con una proyección de élite.

Ca Osasuna V Real Betis Balompie - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sin embargo, ante el supuesto interés del conjunto azulgrana y de clubes de la Premier League y la Serie A, cabe mencionar que Muñoz tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y su cláusula de recisión ronda los 40 millones de euros, aunque el Madrid puede recomprarlo por cifras considerablemente menores durante los próximos tres años; además, en caso de una venta, el club blanco percibiría el 50% del traspaso.

El Real Madrid viene aplicando una política clara con sus jóvenes talentos y apunta a mantener el control incluso cuando suman experiencia fuera del club. Por eso mismo, el crecimiento del extremo continuará bajo la órbita madridista, pero con una condición innegociable en la que vestir la camiseta del Barcelona no es una opción a barajar.

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