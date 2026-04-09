El Real Madrid pone la mira en una estrella del Bayern Múnich

El clásico de Europa vive una nueva edición dentro de la UEFA Champions League. Los de la capital de España, el Real Madrid, y el conjunto de Baviera, el Bayern Múnich, se miden en la ronda de los cuartos de final con el fin de llegar a la siguiente etapa y cruzarse con el PSG o el Liverpool.

La ida fue un espectáculo total del segundo uno hasta el último. Fue el Bayern Múnich quien pegó el primer golpe al Madrid en patio ajeno por 1-2. Uno de los grandes estelares de la noche fue el francés Michael Olisé, quien reactivó de inmediato el interés merengue por su firma.

✅Real Madrid likely to intensify efforts to sign Michael Olise https://t.co/MrxfaOolNp — Christian Falk (@cfbayern) April 9, 2026

Desde Alemania reportan que el Madrid quedó fascinado con lo mostrado por Olisé dentro del campo. El club entiende que el francés es un tipo sobrado de talento por naturaleza, sin embargo, lo que más ha llamado la atención de todos dentro de la casa blanca, fue la personalidad del galo para siempre querer el balón.

Al interior del club español ya se habla de moverse en el mercado por el fichaje de Michael. El movimiento no será sencillo en todo caso. De inicio estiman una inversión en torno a los 160 millones de euros. Sin embargo, semanas atrás la gerencia del Bayern dejó en claro que Olisé es una pieza de 200 millones de la misma moneda.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Image Photo Agency/GettyImages

Otro factor que juega en contra del Madrid es la postura del extremo. Michael está dentro del Bayern porque ese fue su deseos. Antes de firmar, tuvo el llamado de todos los gigantes de la Premier League y él se decantó por un futuro en Alemania.

Florentino Pérez y su séquito está encantados por el francés. Es un hecho que tocarán su puerta. También la del Bayern, entendiendo que en Múnich están los negociadores más duros de Europa.