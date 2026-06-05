El Real Madrid pretende a Mateus Fernandes por pedido expreso de Mourinho

Tras una temporada destacada en la Premier League y a pesar del complicado año del West Ham, que terminó con el descenso de categoría, Mateus Fernandes fue uno de los futbolistas más regulares y llamativos del campeonato inglés.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Real Madrid are now pushing to sign Mateus Fernandes. Jose Mourinho wants him as part of his team.



His starting price £80m. Liverpool and Arsenal also want him.



— @jfelixdiaz pic.twitter.com/u2vtEkSiVu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 5, 2026

Su crecimiento deportivo a lo largo de la última campaña llamó la atención de varios clubes europeos y, entre ellos, del Real Madrid. José Mourinho considera que Fernandes encaja perfectamente en la idea de equipo competitivo y solidario que pretende construir en caso de concretarse su regreso al conjunto merengue, luego de la definición de los comicios en la institución.

El perfil que busca Mourinho

Más allá de las figuras ofensivas y los jugadores de renombre, Mourinho valora especialmente a los futbolistas capaces de sostener el funcionamiento colectivo. En ese sentido, Fernandes destaca por su despliegue físico, capacidad para recuperar pelotas y visión para iniciar ataques desde la mitad de la cancha.

Después de su paso por el Southampton, el jugador portugués terminó de consolidarse en el West Ham: durante la última temporada disputó 36 encuentros de liga, registrando tres goles y cuatro asistencias.

Un mercado que se mueve

West Ham United v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

La situación deportiva del West Ham podría facilitar una eventual negociación para trabajar su salida; el descenso representa un golpe importante para las aspiraciones del club inglés y, en ese contexto, Mateus aparece como uno de los activos más valiosos de la institución. Aunque la dirigencia intentará retener a sus principales figuras, también entiende que será difícil resistir ofertas importantes.

Aún así, el interés por Fernandes no se limita al posible proyecto de Mourinho en el Real Madrid y tanto el Liverpool como el Arsenal también siguen de cerca la evolución del mediocampista. Desde Inglaterra aseguran que cualquier negociación por el traspaso del jugador partiría de una cifra cercana a los 95 millones de euros, dado que el mediocampista tiene contrato vigente hasta junio de 2030 con los Hammers.

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